Hadj 2025 : 342 pèlerins se sont envolés pour Médine

Le premier groupe de pèlerins burkinabè du Hadji 2025 se sont envolés pour Médine dans la soirée du vendredi 16 mai 2025 à partir de l’aéroport international de Ouagadougou

342 pèlerins burkinabè ont quitté Ouagadougou ce vendredi 16 mai 2025 pour Médine en Arabie Saoudite, aux environs 17 heures. Ils constituent le premier groupe de pèlerins burkinabé pour le Hadj 2025. Accompagnés de parents, amis, connaissances, ces fidèles musulmans ont reçu la visite du ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo. Il leur a souhaité de passer un bon hadji 2025 et a demandé de prier pour le Burkina Faso, eux-mêmes et leurs familles. En plus, il a invité les pèlerins à être solidaires parce qu’ils sont les fils et filles d’une même Nation. M. Zerbo les a, également appelé à écouter les encadreurs et médecins qui vont les accompagner. Pour ceux qui sont sous traitement, le ministre les a invité à ne pas manquer de prendre les médicaments et de s’hydrater correctement car il fait très chaud dans cette partie du monde. Par ailleurs il a confié être satisfait de l’organisation et s’attend à un Hadj réussi.

Au sein du groupe de pèlerins c’était de l’enthousiasme. Pèlerin de 37 ans, Hamza Kiendrebéogo et camarades sont animés d’un sentiment de joie pour ce Hadj qui est une démarche de foi. « Je me suis bien préparé pour accomplir le 5e pilier de l’islam. Pour cela nous partions pour adorer Allah et implorer pour le retour de la paix et la sécurité au Burkina Faso », a-t-il fait savoir. Pour ce faire, a-t-il poursuivi, nous sommes préparés physiquement, spirituellement et mentalement. En outre M. Kiendrebeogo accompagné de sa première épouse a indiqué qu’il a foi à l’islam c’est pourquoi il part pour accomplir ce devoir du musulman. Il en est de même pour Rakiatou Balboné venu de Tenkodogo. Elle rend grâce à Dieu pour la force qu’il lui donnée d’effectuer ce déplacement. « J’aurai l’occasion de voir la maison de Dieu et les tombes du saint prophète Mohamed et ses compagnons », a-t-elle laissé entendre. Pour ce voyage, elle demande à Dieu de lui pardonner ses péchés. Dame Balboné implore également des bénédictions pour ses enfants, toute sa famille et la paix au Burkina Faso.

Pour ce Hadj 2025, 8 143 pèlerins vont accomplir le 5e pilier de l’Islam pour le compte du pays des Hommes intègres.

Evariste YODA