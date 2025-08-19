IIe édition du Camp militaro-culturel des adolescents et des jeunes: sous le signe des valeurs de la Révolution progressiste populaire

Dans le cadre de l’initiative Référent-opportunités-insertion (ROPI), le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, à travers le Secrétariat permanent de YouthConnekt Burkina, a lancé, jeudi 14 août 2025, à Gaoua, la IIe édition du Camp militaro-culturel des adolescents et des jeunes (CaM-CAJ) placé sous le signe de l’engagement citoyen et des valeurs de la Révolution progressiste populaire.

La IIe édition du Camp militaro-culturel des adolescents et des jeunes (CaM-CAJ) se déroule, du 14 au 23 août 2025, à Gaoua, dans la région du Djôrô. Placée sur le thème : « Immersion des jeunes dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire (RPP) », ce camp réunit une centaine de jeunes ruraux âgés de 18 à 23 ans, venus des régions du Djôrô, de Guiriko, des Tannounyan, de Bankui, du Sourou, de Nando et du Kadiogo. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, à travers le Secrétariat permanent de YouthConnekt Burkina, a procédé au lancement de la présente édition du CaM-CAJ, jeudi 14 août 2025, à Gaoua.

Durant dix jours, les campeurs vont alterner formations théoriques, activités physiques et ateliers culturels, ponctués par des séances d’initiation aux valeurs de défense nationale. L’objectif, selon les initiateurs du camp, est de sensibiliser les adolescents et les jeunes aux valeurs culturelles et patriotiques. Il vise à inculquer à la jeunesse des valeurs de discipline, de rigueur, de patriotisme et de citoyenneté. Cette initiative, selon le secrétaire général de la région du Djôrô, Robert Zoungrana, représentant le gouverneur, s’inscrit dans une dynamique révolutionnaire et constitue une occasion « unique » pour former des jeunes responsables et engagés.

S’adressant aux participants, Robert Zoungrana les a exhortés à « tirer pleinement profit de cette expérience conçue pour préparer des citoyens responsables » et à devenir « des ambassadeurs des valeurs acquises ». Pour le directeur de cabinet du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Evariste Metuole Dabiré, cette initiative est en parfaite cohérence avec les orientations du gouvernement.

Selon lui, ce camp constitue une véritable tribune d’initiation et de découverte pour les jeunes, en leur permettant de s’approprier les valeurs culturelles du Burkina Faso.

« Beaucoup de jeunes se sont initiés aux rites traditionnels de danse de la région et c’est ce que nous voulons leur transmettre : les valeurs sociales et culturelles », a-t-il précisé.

Les parrains de l’édition nourrissent également de grandes attentes. Pour eux, les valeurs inculquées au cours de ce camp vont permettre aux adolescents et jeunes participants de mieux comprendre les réalités du Burkina Faso et, plus largement, de l’Afrique, afin de devenir à leur tour des ambassadeurs du civisme, du patriotisme et de la citoyenneté.

« Après ce camp, nous attendons que les campeurs sachent que l’Afrique n’est pas pauvre. Nous allons leur transmettre les valeurs que nous avons ici afin qu’ils les partagent avec leurs petits frères. Et d’ici cinq à dix ans, nous verrons le Burkina Faso devenir l’eldorado de l’Afrique », a déclaré le pasteur Jonas Kambou, co-parrain de l’événement. En rappel, le camp militaro-culturel s’inscrit dans le cadre de l’initiative Référent-Opportunités-Insertion (ROPI).

Boudayinga J-M THIENON