IIe édition du Grand prix de la recherche stratégique: Rahinatou Leila Salia et Mathieu Béré reçoivent leur distinction

Le Centre national d’études stratégiques (CNES) a remis un trophée, une attestation et un chèque de 3 millions FCFA et de 5 millions FCFA respectivement aux deux lauréats du Grand prix de la recherche stratégique, Rahinatou Leila Salia (Prix Junior) et Mathieu Béré (Prix Senior), vendredi 18 juillet 2025, à Ouagadougou.

Les deux gagnants de la IIe édition du Grand prix de la recherche stratégique (Prix Junior et Prix Sénior), dont les résultats ont été proclamés lors de la IIIe édition du Forum de la recherche stratégique en juin 2025 ont reçu leurs distinctions, vendredi 18 juillet 2025, au sein du Centre national d’études stratégiques (CNES), à Ouagadougou. En effet, la lauréate du Prix Junior est Rahinatou Leila Salia pour son œuvre : « L’Etat social à l’épreuve du terrorisme : analyse de la politique de prise en charge des familles de militaires décédés au front ». Elle a reçu un chèque géant de 3 millions FCFA, un trophée et une attestation. Le Prix Sénior est revenu à Mathieu Béré qui a bénéficié d’un chèque géant de 5 millions FCFA, d’un trophée et d’une attestation pour son œuvre intitulée : « The Islamic State in the Sahel : understanding its internal and external dynamics and attack modalities », en Français : « L’Etat islamique au Sahel : comprendre ses dynamiques internes et externes et ses modalités d’attaque ». Les deux distingués n’ont pas caché leurs satisfactions d’être retenus pour les prix. Ils ont dédié leurs récompenses aux forces combattantes et aux familles victimes. Présidée par le Directeur général (DG) du CNES, le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé, la cérémonie a connu la présence de la Directrice générale adjointe (DGA) du CNES, Dr Sampala Balima, du représentant du président du comité scientifique, Dr Thomas Ouédraogo. Au nombre des invités, il y avait également le présentateur des œuvres, Dr Guy Evariste Zoungrana, le personnel du CNES, des parents et des amis des promus.

Des ouvrages de belle facture

Aux dires du présentateur des œuvres, Rahinatou Leila Salia et Mathieu Béré ont présenté des ouvrages de belle facture qui répondent aux préoccupations de l’Etat burkinabè en matière de lutte contre le terrorisme et de prise en charge des victimes. Le représentant du président du comité scientifique a félicité les promus. Pour lui, le moment d’octroi des distinctions est sobre mais assez symbolique au regard de la qualité des écrits et de leur utilité « inestimable » dans le contexte sécuritaire national actuel. La DGA du CNES a rappelé que c’est avec fierté qu’elle a conduit le processus organisationnel du Grand prix de la recherche stratégique (conceptualisation, cadrage scientifique, appel à candidature et sélection des œuvres ». Elle a indiqué que c’est aussi avec une « grande » satisfaction qu’elle voit les deux bénéficiaires recevoir leurs mérites, tout en les encourageant à poursuivre dans la recherche stratégique. Quant au DG du CNES, il a loué le travail remarquable des récipiendaires, désormais considérés comme des collaborateurs du Centre. « Les titres de ces deux œuvres sont assez évocateurs de leur pertinence contextuelle et par conséquent, il m’importe de souligner qu’ils sont en parfaite cohérence avec la raison d’être de l’institution du Grand prix de la recherche stratégique », a déclaré le Gal de Brigade Aimé Barthélémy Simporé. Les deux articles, à son avis, constituent une « importante » contribution à la réflexion sur le terrorisme ainsi que sur les voies et moyens de le combattre efficacement et de réduire ses effets néfastes sur les populations. Le DG du CNES a, par ailleurs, invité les gagnants des prix à s’engager avec détermination dans la production intellectuelle et la recherche stratégique. Il a, en outre, été reconnaissant à tous les acteurs pour leur implication dans l’organisation du Grand prix de la recherche stratégique dont la Ire édition en 2024 n’a pas connu de lauréats. Le CNES a pour vocation de catalyser la réflexion pour la construction d’une pensée stratégique nationale, d’être un outil d’aide à la décision et un centre d’excellence de la formation du leadership stratégique.

Boukary BONKOUNGOU