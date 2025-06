IIe Sommet Chine-Asie centrale : insuffler un nouvel élan à la coopération multilatérale

Après Xi’an, chef-lieu de la province chinoise de Shaanxi en 2023, c’est autour d’Astana, la capitale du Kazakhstan, d’accueillir le deuxième Sommet Chine-Asie centrale du 16 au 18 juin 2025. Pendant ces trois jours de travaux, le président chinois Xi Jinping et ses homologues du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan et du Turkménistan vont échanger sur les questions de stabilité régionale et de développement dans divers domaines. Ce deuxième sommet Chine-Asie centrale vise à renforcer la coopération multilatérale et bilatérale entre la Chine et les cinq autres nations asiatiques situées au carrefour de l’Europe et de l’Asie. Dans un contexte international marqué par des crises multidimensionnelles, la Chine entend mettre l’accent sur la diplomatie de bon voisinage pour consolider des liens plus étroits dans les secteurs du commerce, de la sécurité et de la connectivité avec ces pays situés dans ce que l’on appelle Eurasie.

Parlant de connectivité, l’Asie centrale sert de pont d’une part entre les autres régions asiatiques et d’autre part avec l’Europe. C’est donc une région stratégique en matière d’échanges entre les différentes parties de l’Asie et d’autres parties du monde. Cette rencontre multilatérale mérite d’être consolidée pour raffermir davantage une coopération exemplaire, tout en s’inscrivant dans une nouvelle dynamique où le contexte international est chamboulé. A travers l’Initiative « la Ceinture et la Route » (ICR), la connectivité s’est renforcée entre la Chine et les cinq pays de l’Asie centrale à travers un réseau d’autoroutes, de chemins de fer, de compagnies aériennes et des pipelines, pour renforcer la liaison entre l’Asie et l’Europe par le biais de la mer Caspienne. Au moment où les règles du commerce international sont bouleversées par le protectionnisme et l’isolationnisme, le rendez-vous d’Astana offre l’occasion à la Chine et aux cinq pays de l’Asie centrale d’insuffler une nouvelle donne à la coopération multilatérale. L’impératif d’agir en solidarité et en synergie s’impose tout naturellement d’autant plus que l’Asie centrale représente un partenaire clé et stratégique dans le cadre de l’ICR.

Premier partenaire commercial de l’Asie centrale, la Chine trouve que le Sommet Chine-Asie centrale est une plateforme idéale pour élever à un niveau supérieur les échanges commerciaux avec cette région. Le commerce transfrontalier s’est accéléré ces dernières années entre la Chine et les pays de l’Asie centrale, atteignant un chiffre record estimé à 94,8 milliards de dollars dans les échanges commerciaux en 2024. Le deuxième Sommet Chine-Asie centrale offrira l’occasion aux dirigeants des six pays d’avoir une convergence de vues quant aux perspectives inhérentes à la dynamisation des liens économiques et commerciaux.

Rendez-vous multilatéral mais aussi bilatéral, car le président chinois aura des entretiens privés avec chacun des ses homologues des cinq pays de l’Asie centrale. Il s’agira d’explorer les voies et moyens pour consolider les domaines de coopération et créer des passerelles qui vont irriguer davantage le cadre multilatéral. Le rendez-vous de’Astana augure de bonnes perspectives pour un consensus face aux enjeux du moment, notamment la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Asie centrale. Les conclusions du Sommet nous en diront davantage.

Karim BADOLO

CGTN Français

(Photo : VCG)