Immersion patriotique obligatoire : 2 200 bacheliers à l’école du patriotisme et du civisme dans le Djôrô

L’immersion patriotique et civique obligatoire destinée aux nouveaux bacheliers a officiellement été lancée, mercredi 13 août 2025, dans la région du Djôrô (ex-Sud-Ouest). Ils sont 2 200 élèves qui ont décroché leur baccalauréat, session 2025. Ces candidats à l’immersion dans le Djôrô sont répartis sur six sites. Il s’agit de l’ex-ENEP, du lycée provincial Bafuji, du lycée municipal de Gaoua, du complexe scolaire Notre-Dame-de-l’Annonciation, du lycée privé d’enseignement technique et général Frère-Bernard, et du lycée professionnel Doma-Somé.

A cette rentrée d’immersion, ces nouveaux bacheliers ont d’abord participé à une montée collective du drapeau national avant de tendre l’oreille au message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à cette occasion. Pendant un mois durant, les participants vont suivre des modules sur la solidarité, la discipline, l’entrepreneuriat, le civisme, le patriotisme, les techniques d’autodéfense et sur l’histoire politique du Burkina Faso. Le but de cette initiative, selon ses concepteurs, est de préparer ces jeunes à servir la nation dans tous les domaines, fonction publique, secteur privé.

Dans son message, le président du Faso, a souligné l’importance de cette première édition qui s’inscrit, à ses dires, dans une période de révolution nationale dont le but vise à forger « des citoyens d’un nouveau type, disciplinés, engagés et patriotes jusqu’au sacrifice suprême ». Pour ce faire, le capitaine Ibrahim Traoré a exhorté les participants à s’imprégner de l’histoire du Burkina Faso et de l’Afrique pour comprendre les luttes passées, les défis actuels, ainsi que les raisons profondes du combat mené aujourd’hui.

Il a insisté sur la nécessité de se prémunir contre la désinformation et les tentatives de manipulation, ciblant particulièrement la jeunesse et de défendre la souveraineté nationale. Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a, quant à lui, exhorté les nouveaux bacheliers à être des modèles de discipline, de civisme et de patriotisme afin de servir de repère pour leurs pairs et contribuer au développement de la nation.

