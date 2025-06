Immersion patriotique obligatoire: l’initiative présidentielle expliquée à Dori

Le ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique a organisé une conférence publique au profit des candidats au baccalauréat session 2025, sur l’immersion patriotique obligatoire, jeudi 19 juin dernier à Dori.

Dans le but de donner le sens, les modalités et la portée de l’immersion patriotique obligatoire, le ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique a organisé une conférence publique au profit des candidats au baccalauréat session 2025, jeudi 19 juin dernier à Dori. « Dès l’adoption du décret en Conseil des ministres, nous avons constaté une désinformation sur les réseaux sociaux.

C’est pourquoi, le ministre a souhaité que nous puissions parcourir l’ensemble des 13 régions du pays en vue de rencontrer les futurs bacheliers pour leur donner la bonne information », a indiqué le directeur de cabinet du ministre de l’Enseigne- ment secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Hyppolite Bassolé. Selon lui, il était nécessaire d’organiser la rencontre de Dori, la 13e du genre organisée dans les régions du Burkina. Aux dires de M. Bassolé, cette initiative présidentielle vise à offrir aux jeunes bacheliers une formation physique, civique et morale afin de développer en eux l’esprit patriotique, la discipline, le goût de l’effort et les réflexes d’auto- défense.

Il a, en outre, révélé qu’elle inculquera à ces derniers, l’amour de la patrie ainsi que les valeurs de solidarité, de courage et de responsabilité. Il a remercié morale afin de développer en eux l’esprit patriotique, la discipline, le goût de l’effort et les réflexes d’auto- défense.

l’ensemble des forces vives de la région du Sahel pour leur grande mobilisation en vue d’accompagner cette initiative du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. A l’issue de la présentation de l’immersion patriotique obligatoire, les élèves, Christelle Coulibaly et Abdel Yassa Kaboré, disent avoir bien accueilli cette initiative qui intervient à un moment où la jeunesse est en perdition. C’est pourquoi, ils se sont engagés à participer à la formation et à respecter les règles qui seront édictées.

Construire un nouveau modèle de citoyen

Pour le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, cette immersion patriotique obligatoire représente une étape importante dans la construction d’un nouveau modèle de citoyen conscient de ses responsabilités, respectueux des valeurs républicaines et engagé pour sa Nation. « La rencontre sur l’initiative présidentielle est la bienvenue en ce sens qu’elle a permis aux élèves de lever les goulots d’étranglements et mieux la connaitre afin d’y adhérer.

Il est indéniable que les élèves ont été édifiés au regard des informations reçues en vue de participer activement à l’immersion patriotique obligatoire », a fait savoir le secrétaire général de la région du Sahel. Dans la même veine, il a invité les candidats à accueillir l’immersion patriotique obligatoire comme une chance de grandir, de mûrir et de mieux servir son pays. Par ailleurs, M. Kinda a remercié les ministères en charge de l’enseignement secondaire, de la défense et de l’enseignement supérieur ainsi que la coordination de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour cette démarche inclusive et anticipatrice.

Pour rappel, le Conseil des ministres en sa séance du 2 mai 2025 a adopté un décret instituant une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaires au Burkina Faso.

Ali Mamoudou MAIGA