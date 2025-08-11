Impression du Journal officiel du Faso : des agents du Secrétariat général du gouvernement à l’école des Editions Sidwaya

Des agents du Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres tiennent une formation, du 11 au 16 août 2025, à l’imprimerie de la direction régionale de l’Ouest des Editions Sidwaya à Bobo-Dioulasso. Cette formation s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l’imprimerie du Journal officiel du Faso.

Le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres veut une impression de qualité pour le Journal officiel du Faso. Pour ce faire, il entend renforcer les capacités des agents de son imprimerie sur les techniques d’impression. Leur formation a débuté, lundi 11 août 2025, à l’imprimerie de la direction régionale de l’Ouest des Editions Sidwaya à Bobo-Dioulasso et court jusqu’au 16 du même mois. Ces agents sont au nombre de sept à prendre part à ladite session. Selon le chef de département du Journal officiel et des publications au niveau du Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres, W. Ignace Bationo, cette formation s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l’imprimerie du Journal officiel du Faso. « Nous avons entamé une réforme du journal et, en plus de l’acquisition du matériel, il est prévu le renforcement de capacités du personnel qui va se faire en plusieurs phases », a-t-il indiqué. A l’en croire, cette première phase est en lien avec les techniques d’entretien, d’utilisation d’une machine d’imprimerie, de la photogravure et de la finition. « Il est attendu des agents une meilleure maîtrise, une meilleure utilisation des machines d’imprimerie », a laissé entendre le chef de département du Journal officiel. A l’écouter, le Secrétariat général du gouvernement travaille en collaboration avec les Editions Sidwaya sur l’utilisation des machines d’imprimerie pour une meilleure exécution des missions et des tâches. De ce fait, il a invité les agents à suivre avec attention la formation afin qu’elle soit bénéfique à tous.

Un véritable partage d’expériences

Pour la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, cette formation est un véritable partage d’expériences, car ce sera un travail entre professionnels. « Elle permettra à chacun de s’enrichir de l’autre », a-t-elle affirmé. Elle a invité l’équipe de l’imprimerie de Bobo-Dioulasso à mettre les bouchées doubles pour que cette formation se déroule dans les meilleures conditions. « Je souhaite qu’elle soit le début d’un autre type de partenariat entre les deux structures. En mutualisant nos efforts, nos connaissances, nous pouvons faire de grandes choses », a déclaré Assetou Badoh. Quant au directeur de l’imprimerie, de la maintenance et de l’informatique des Editions Sidwaya, Abdoulaye Sawadogo, il s’est réjoui de cette collaboration entre sa structure et le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. « Cette formation vient renforcer la collaboration existante entre les deux entités », a-t-il dit. Pour lui, c’est un honneur de former ces agents. Selon ses dires, cette formation permettra aux participants de prendre connaissance des différentes machines de Sidwaya, de maîtriser les différents compartiments des machines et les techniques d’impression sur la machine durant les cinq jours.

Noufou NEBIE