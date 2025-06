Inauguration à l’UJKZ: la BUC rouvre ses portes et double sa capacité

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré, vendredi 27 juin 2025, à Ouagadougou, la Bibliothèque universitaire centrale (BUC) de l’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ).

La Bibliothèque universitaire centrale (BUC) de l’Université Joseph-KI-Zerbo (UJKZ) a officiellement rouvert ses portes, ce vendredi 27 juin 2025, après environ dix mois de travaux de réhabilitation. La cérémonie d’inauguration a été présidée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano et de plusieurs autres membres du gouvernement.

« C’est avec fierté que nous célébrons aujourd’hui la renaissance de cette bibliothèque, symbole d’espoir, sanctuaire du savoir et espace propice à l’épanouissement des talents », a déclaré le chef du gouvernement. Il a rappelé que cette bibliothèque, inaugurée dans les années 1980, a longtemps été un lieu de référence pour les générations d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs et de hauts fonctionnaires.

Cependant, a-il-fait remarquer, le bâtiment souffrait de nombreuses insuffisances : manque de places, équipements obsolètes, fonds documentaire vieillissant, infrastructures dégradées. Conscient de ces défis, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l’enseignement supérieur, a décidé d’intervenir. Et d’ajouter que la réhabilitation a été rendue possible grâce au soutien de la Banque mondiale à travers le Projet d’appui à l’enseignement supérieur (PAES).

Le Premier ministre a précisé que la capacité d’accueil de la bibliothèque a été doublée, passant d’environ 300 à 600 places assises, avec une extension possible jusqu’à 1 000 places. L’infrastructure rénovée propose des espaces d’études modernes, un fonds documentaire enrichi, des équipements numériques de pointe et une sécurité renforcée.

« La connaissance est une arme puissante et la bibliothèque est le lieu par excellence où elle s’affûte. Faites-en bon usage, car c’est ici que se forgent les esprits critiques, les chercheurs audacieux, les citoyens éclairés et patriotes dont notre pays a besoin », a-t-il lancé à l’endroit des étudiants.

Une réponse aux défis académiques

Le représentant résidant de la Banque mondiale au Burkina Faso, Hamoud Abdel Wadoud Kamil, a salué un partenariat exemplaire entre son institution et l’Etat burkinabè. Il a insisté sur l’importance de l’enseignement supérieur comme levier stratégique du développement économique et social.

Pour le président de l’UJKZ, Jean-François Kobiané, cette réhabilitation constitue une avancée majeure pour l’excellence académique. « La BUC n’est pas seulement un lieu de consultation de livres. C’est un centre névralgique où se croisent recherche, culture et formation », a-t-il affirmé. Il a souligné que la bibliothèque s’adapte aux réalités numériques, tout en répondant aux besoins croissants des étudiants et enseignants.

Avec près de 49 000 titres physiques et un accès à Internet haut débit, la BUC offre de nombreuses ressources documentaires en ligne consultables sur place via des ordinateurs mis à disposition, a-t-il laissé entendre. La cheffe du service communication et relations publiques, Aminata Doumbia Diallo, a annoncé que la bibliothèque ouvrira officiellement ses portes au public, lundi 30 juin 2025, à partir de 8 heures. Elle a précisé que la carte de lecture est gratuite pour les étudiants de l’UJKZ et des autres universités publiques.

Une renaissance saluée par les étudiants

« Les étudiants des universités privées peuvent également accéder à la bibliothèque sur présentation d’une demande d’autorisation, moyennant des frais annuels de 1 500 francs CFA », a-t-elle indiqué, ajoutant que les enseignants-chercheurs sont eux aussi invités à profiter de cet espace propice à la recherche et à la réflexion. Quant aux travailleurs non affiliés à une université, l’accès est conditionné à une demande d’autorisation, une photo d’identité et le paiement de 3 000 FCFA. Mme Doumbia a aussi souligné que la bibliothèque dispose d’un fonds documentaire de plus de 75 000 ouvrages, répartis en deux grandes sections : Lettres-Droit et Sciences-Médecine. Elle comprend également une collection de plus de 26 000 thèses et mémoires, dont une grande partie a déjà été numérisée.

La réhabilitation de la Bibliothèque universitaire centrale (BUC) suscite un vif enthousiasme au sein des étudiants, qui y voient une amélioration concrète de leurs conditions de travail et d’apprentissage. Amos Zoungrana, étudiant en études germaniques, n’a pas caché sa satisfaction.« C’est une excellente initiative. La rénovation de la BUC va nous permettre d’apprendre dans de meilleures conditions. Même si nous sommes en fin de cycle, nous allons en profiter », a-t-il affirmé. Pour lui, le contraste entre l’ancienne et la nouvelle bibliothèque est saisissant, tant sur le plan architectural que fonctionnel. Même constat du côté d’Amadine Zongo, étudiante au département des études anglophones : « Quand on est entrée, on était sans voix. L’intérieur, c’est vraiment “waouh” ! Il faut saluer ce travail : il y a beaucoup d’ouvrages, l’espace est bien équipé. Avant, on manquait cruellement de places. Aujourd’hui, tout a changé : la lumière, l’aération, le nombre de livres tout est au rendez-vous », a-t-elle témoigné, visiblement impressionnée.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Bithia NANEMA

(Stagiaire)