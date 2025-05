Incivisme routier à Dédougou : Une centaine de contrevenants au code de la route soumis à des travaux d’intérêt général

Une opération spéciale menée conjointement par la police nationale et la police municipale de Dédougou a permis, ce jeudi 8 mai 2025, d’interpeller une centaine de personnes pour contravention au code de la route dans la ville et de saisir plusieurs engins à deux roues ainsi que des tricycles. Ces personnes interpellées ont été soumises à des travaux d’intérêt général. Les travaux ont consisté au curage de certains caniveaux et l’assainissement de quelques artères de la ville.

Le Président de la délégation spéciale de Dédougou, Dieudonné Tougfo a saisi l’occasion pour inviter la populations à respecter le code de la route mais aussi à porter des casques.

Ces opérations vont se poursuivre sur le terrain. De ce fait, les Dédougoulais sont appelés donc à cultiver en eux, l’ordre et la discipline en vue de consolider le vivre ensemble.

A.S