Initiative « Faso Mêbo »: 1350 jeunes en stage d’une journée

1350 jeunes de la direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi de la province du Kadiogo ont fait une journée de stage à « Faso Mêbo », le vendredi 11 juillet 2025, à Ouagadougou. L’objectif était de leur permettre d’apprendre la fabrication des pavés.

Convaincue que la jeunesse est le pilier du développement, la direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Kadiogo multiplie les actions d’offre d’emplois. C’est dans ce sens que 1350 jeunes retenus pour un stage de trois mois dans des entreprises, ont fait une immersion d’une journée à « Faso Mêbo » ,ce 11 juillet 2025.

Selon la directrice provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Kadiogo, Mamounata Ouédraogo, il s’est agi de leur permettre de renforcer leurs compétences en fabrication de pavés. « Pendant que certains faisaient le mélange de ciment et moulaient, d’autres démoulaient et ramassaient les pavés », a-t-elle ajouté.

Pour elle, cette immersion s’inscrit dans l’initiative de placement des jeunes en stage en vue de les initier à la vie professionnelle dans des structures privées ou publiques. « Par communiqué, un appel à stage a été lancé. Sur 3000 dossiers, 1350 ont été retenus en fonction des profils pour un stage de trois mois. Lequel stage est réénuméré à 25 000FCFA par mois » a expliqué la directrice provinciale.

Antoine Moubaré est un bénéficiaire. Il est content d’avoir été retenu car cela va lui permettre d’affronter la vie professionnelle et de renforcer ses compétences. « Si je travaille bien, j’aurai la chance d’être embauché par l’entreprise. Je vais donc m’atteler à mener à bien ce stage », a-t-il ajouté. Il a, par ailleurs, invité tous les jeunes à s’engager pour la construction du pays des Hommes intègres parce qu’à l’entendre, personne ne viendra le faire à leur place. « C’est à nous de s’engager pour que le pays avance », a-t-il indiqué.

Bithia NANEMA

(Stagiaire)