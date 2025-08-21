Initiative Faso Mêbo: Coris Bourse apporte sa contribution de 50 tonnes de ciment

Le Directeur général de Coris Bourse, Fancho Hermann Traoré, a offert 50 tonnes de ciment à l’Initiative « Faso Mêbo », mercredi 20 août 2025, sur son site à Ouagadougou.

Ouvriers d’une journée, le Directeur général de Coris Bourse, Fancho Hermann Traoré et ses collaborateurs étaient à la manœuvre, ce 20 août 2025, sur le site de « Faso Mêbo » pour fabriquer des pavés. Pendant que certains disposaient les moules, transportaient le mélange de ciment, d’autres remplissaient les moules pour en faire des pavés. En plus, ces ouvriers d’un jour ont remis 50 tonnes de ciment à l’initiative. Ainsi, c’est la contribution de Coris Bourse dans la construction de la Nation.

« En faisant ce geste, nous répondons à l’appel du président du Faso, qui

est l’Initiative Faso Mêbo. Nous marquons tout notre accord et toute notre adhésion à l’initiative », a expliqué le DG de Coris Bourse. A cet effet, il a invité l’ensemble de la population burkinabè et celle de la diaspora à participer à cette action qui participe à l’embellissement des villes et également qui montre l’engagement des Burkinabè à prendre eux-mêmes en charge le développement de façon endogène.

Coris Bourse est une entreprise citoyenne présente au Burkina Faso. Elle est engagée dans le développement du pays des Hommes intègres en termes de lever de fonds à travers ses activités de société de gestion et d’intermédiation. « C’est aussi une autre façon pour nous de contribuer à Faso Mêbo. Et on peut toujours compter sur Coris Bourse pour accompagner l’Etat », Fancho Hermann Traoré.

Fleur BIRBA

Bénédicte KAM

(Stagiaire)