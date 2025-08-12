Initiative Faso Mêbo: la communauté tchadienne offre deux tonnes de ciment

A l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du Tchad, le 11 août 2025, la communauté tchadienne résidant au Burkina Faso a marqué l’événement par un geste de solidarité envers le peuple burkinabè. Répondant à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, elle a offert deux tonnes de ciment et des paquets d’eau à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

La communauté tchadienne vivant au Burkina ne veut pas rester en marge de l’œuvre de construction du pays des Hommes intègres. C’est ainsi qu’elle a jugé bon d’apporter sa pierre à l’Initiative Faso Mêbo. Et elle choisit, le 11 août 2025, jour de la fête nationale du Tchad pour offrir 2 deux tonnes de ciment et des paquets d’eau à l’Initiative Faso Mêbo.

Ce don s’inscrit dans le cadre des activités des 48 heures de l’indépendance du Tchad au Burkina Faso. Selon le président de la communauté tchadienne au Burkina Faso, Yangolbé Kagonbé, en plus du don, la diaspora tchadienne a également effectué quelques travaux sur le site de Faso Mêbo pour soutenir les travailleurs.

A l’en croire, les festivités de l’indépendance comprennent, outre la remise du don, un dîner communautaire prévu le 16 août, ainsi qu’un cocktail VIP organisé par l’ambassade. M. Yangolbé Kagonbé a également invité les autres communautés étrangères vivant au Burkina à suivre leur exemple. « Le Burkina Faso a beaucoup fait pour nous. Il est grand temps que toutes les communautés sœurs se mobilisent pour accompagner l’Initiative Faso Mêbo », a expliqué le président de la communauté tchadienne.

« Nous sommes des ambassadeurs de notre culture et de nos traditions et nous portons avec nous l’esprit d’unité, de solidarité et de fraternité qui caractérise notre peuple », a-t-il affirmé. L’ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, Mahamat Saleh Adoum, a rappelé la portée historique de la date de l’indépendance du Tchad. « Le 11 août 1960, nos ancêtres ont brisé les chaînes de la domination pour offrir au Tchad ses jours de liberté.

Cette journée symbolique doit toujours être marquée par un geste fort et c’est pourquoi nous offrons du ciment et des paquets d’eau pour soutenir l’Initiative Faso Mêbo », a affirmé l’ambassadeur. Il a salué la solidarité et l’unité de la communauté tchadienne au Burkina, affirmant que les liens entre les deux pays sont bien plus que ceux diplomatiques. « C’est un lien du sang, avec même 11 villes portant les mêmes noms au Tchad et au Burkina. Nous sommes un seul peuple », a-t-il confié.

Valentin KABORE

(Collaborateur)