Initiative Faso Mêbo: l’Association Bayiri Metba offre neuf camions de sable

L’Association Bayiri Metba a offert neuf camions de sable, à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, jeudi 24 juillet 2025, à Ouagadougou.

Depuis son adoption en octobre 2024 en Conseil des ministres, l’Initiative présidentielle « Faso Mêbo » s’impose comme l’un des chantiers majeurs du Burkina Faso en matière de désenclavement et d’aménagement urbain. Portée par la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, elle traduit une volonté forte de redonner une nouvelle allure aux villes du pays, à commencer par la capitale, Ouagadougou.

C’est dans cette optique que les membres de l’association Bayiri Metba ont offert neuf camions de sable pour l’embellissement de la ville de Ouagadougou, jeudi 24 juillet 2025. Selon le Wemtenga Naaba Liguidi, l’Association Bayiri Metba apprécie et félicite l’initiative, parce que ce système d’embellissement de notre ville plaît à tout le monde. « Nous sommes une organisation d’opérateurs économiques et nous avons jugé nécessaire d’apporter notre contribution au développement de notre pays », a-t-il indiqué.

A l’en croire, grâce à cette dynamique collective, Ouagadougou se dote progressivement de rues pavées, plus accessibles et résistantes, même en saison des pluies. L’initiative Faso Mêbo s’impose ainsi comme un modèle de développement endogène et solidaire pour tout le Burkina Faso, aux dires de Wemtenga Naaba Liguidi. Les habitants sont encouragés à participer, que ce soit par des dons de matériaux ou par leur présence sur les chantiers et ce serait intéressant que chaque Burkinabè puisse offrir un voyage de sable, a-t-il laissé entendre.

« Faso Mêbo est un appel lancé à chaque citoyen du Burkina Faso. Il faut que tous, nous nous levions et que chacun apporte sa pierre à la construction du pays. Le changement que nous prônons passe par des actions concrètes. Nous devons être des acteurs, et non de simples témoins passifs », a- t-il déclaré. Il a également souligné que cette dynamique, visible pour l’instant dans la ville de Ouagadougou, est appelée à s’étendre dans toutes les régions. « L’objectif est de construire par nous-mêmes, avec nos moyens et notre génie, un Burkina Faso plus beau et plus résilient », a confié le Wemtenga Nabaa Liguidi.

Pour le porte-parole de l’Association Bayiri Metba, Oumarou Oubda, le président du Faso ne va pas regretter d’avoir mis en place cette idée. A son avis, depuis la mise en œuvre effective de « Faso Mêbo » Ouagadougou, enregistre des résultats visibles. Il a révélé que c’est fort de ce constat que l’association dont il est le parrain a décidé de contribuer à sa manière en offrant neuf camions chargés de sable afin que l’initiative « Faso Mêbo » puisse se renforcer. Les principales artères voient leurs accotements et terre-pleins centraux se parer de pavés flambants neufs. Bien plus qu’un programme d’aménagement, cette initiative, par ses résultats concrets, devient un véritable mouvement citoyen incarné au plus haut sommet de l’État et visant à faire de chaque Burkinabè un bâtisseur de la Nation.

Valentin KABORE

(Collaborateur)

Mohamed LY

(Stagiaire)