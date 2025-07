Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire : De l’alloco 100% burkinabè déjà dans nos assiettes

Le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, Dr Abdourasmane K. KONATÉ a conduit le samedi 28 juin dernier une délégation de Conseillers spéciaux du Président du Faso dans les champs à Diarradougou dans la province du Houet (région des Hauts-Bassins). Là, ils ont assisté à la première récolte de la banane plantain produit dans notre pays.

Après une séance de dégustation de l’« alloco » à partir de la banane plantain fraichement récoltée, Dr KONATÉ, exprime sa satisfaction et sa fierté sur la marche du Burkina Faso vers la sécurité alimentaire. Il explique que la relance de la banane plantain dans notre pays procède de la volonté du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, de diversifier les filières agricoles dans la perspective de l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

En effet, dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, plus de 70 000 rejets ont été mis à la disposition des producteurs, qui ont également bénéficié d’un renforcement de capacités et d’un accompagnement en intrants et en équipements hydro-agricoles.

Dans la province du Kénédougou par exemple, les producteurs ont bénéficié de 7 500 rejets qui ont été plantés sur une superficie de 3,5 hectares. Une première expérience réussie dans le Kénédougou où « les producteurs et les encadreurs sont totalement satisfaits », constate l’équipe dirigeante de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire.

Selon Mme Sylvie KASSONGO, productrice à Diarradougou, sur son site le rendement peut atteindre 30 à 35 tonnes à l’hectare. Selon les projections des producteurs, « les revenus de cette nouvelle spéculation seront nettement au-dessus de ceux de la banane douce », affirme M. Tiémoko TRAORÉ, président de la coopérative Kôda Naafa à Djuigouera dans la province du Kénédougou.

Le coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, quant à lui affirme que ce premier essai est un coup de maitre, (…) le Burkina Faso dans quelques années, comptera parmi les pays producteurs de la banane plantain.

Dans cette perspective, « nous envisageons atteindre 70 hectares pour cette campagne pluvieuse, réorganiser les producteurs pour les doter en plantules et les accompagner avec la maitrise des itinéraires techniques et des intrants », soutient Dr Abdourasmane KONATÉ.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso