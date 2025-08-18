Insertion socio-professionnelle :385 veuves, orphelins et victimes de guerre outillés à des métiers

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a présidé la cérémonie de fin de formation de la 3e promotion des apprenants de l’Agence de soutien des veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), jeudi 14 août 2025 à Ouagadougou.

Les séquelles de la crise sécuritaire sur les familles des FDS tombées et blessées au front sont alarmantes. De nombreuses familles peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens par manque d’activités et de revenus. Afin de résoudre ce problème, l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG) avec le soutien du Fond d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) a initié un programme de formation professionnelle et d’autonomisation. Après 4 mois de formation intense, les différents apprenants ont reçu leurs attestations et kits de travail, jeudi 14 août 2025, à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, en présence du Chef d’Etat-major particulier de la présidence du Faso, des autorités militaires et civils et des partenaires.

La porte-parole des bénéficiaires, Yasmine Dao, a noté qu’au total ce sont 385 apprenants dont 192 membres des Forces armées blessés et 193 veuves, orphelins et conjoints qui ont bénéficié de formations qualifiantes dans sept filières. 47 apprenants ont été formés en coupe-couture, 38 en coiffure-esthétique, 64 en cuisine-pâtisserie et 44 en saponification-cosmétique. Elle a précisé que pour les hommes, 82 ont acquis des compétences en bureautique, 44 en mécanique deux roues et 66 en aviculture.

« Ces formations vont nous permettre de nous réorienter et nous auto-employer, de créer des emplois, générer des revenus et subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants », a-t-elle précisé. Elle a ajouté que c’est aussi une opportunité de restaurer leur dignité. Pour cela, elle a salué les directeurs des Centres, ainsi que les différents formateurs pour les enseignements riches en expériences.

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a déclaré que ces formations traduisent la volonté du gouvernement de ne laisser aucune veuve, aucun orphelin ni blessé en opération dans la précarité.

Prioriser les produits des VOVIG

« La Nation a une dette morale envers vous, et c’est ensemble, avec des structures comme l’ASVOVIG et avec l’appui de partenaires, que nous continuerons à l’honorer », a-t-il réaffirmé. Le ministre Sana a rassuré les bénéficiaires que des mécanismes vont être développés pour leur permettre d’écouler rapidement leurs produits.

« Nous allons réfléchir au niveau de l’Administration publique pour que vos productions soient prioritaires, afin de promouvoir votre autonomie », a-t-il promis.

Le directeur général de l’ASVOVIG, le médecin colonel Lamine Ouédraogo, a noté que durant les formations à Ouaga et Bobo, chaque apprenant a exprimé une volonté ferme d’avancer sur le chemin de la reconstruction. Il a rappelé que l’ASVOVIG a pour mission de tendre la main aux VOVIG à travers des formations et des accompagnements jusqu’à leur insertion socioprofessionnelle et autonomisation réelle et durable. Il a salué l’engagement du FAFPA pour la tenue des formations dans de bonnes conditions.

Aux partenaires, il a souligné que leurs appuis financiers, techniques et logistiques sont un carburant pour la machine de solidarité. Il a remercié les différentes entités des Forces de défense et de sécurité pour le soutien au profit des bénéficiaires.

Un défilé de mode, une remise symbolique de

kits et d’attestations suivi d’une visite de l’exposition des réalisations des bénéficiaires ont mis fin à la cérémonie de fin de formation de la 3e promotion de l’ASVOVIG.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE