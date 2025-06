Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication: 64 impétrants défendent leurs travaux de recherches

La direction générale de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) organise, du 23 au 25 juin 2025, à Ouagadougou, la première session de soutenance de l’année académique 2024-2025 au profit de 64 étudiants.

La première session de soutenance de l’année académique 2024-2025 à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) se tient, du 23 au 25 juin 2025, à Ouagadougou. La soutenance inaugurale a eu lieu, le lundi 23 juin 2025, en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Cette session concerne 64 stagiaires du niveau Assistant. En effet, après avoir validé 21 mois de cours théorique et pratique en journalisme, en communication et en technologie des médias, les 64 impétrants dont 36 en communication, 24 en journalisme et 4 en technique et technologie des médias défendent leurs productions devant un jury pour l’obtention de leurs diplômes de fin de stage. La première stagiaire, Ingrid Chara Déborah Kaboré, a présenté le fruit de ses travaux.

Elle a soutenu sur l’analyse des actions de communication de l’Initiative top dépigmentation (IASD) contre la dépigmentation et la promotion de la beauté naturelle au Burkina Faso. Elle a obtenu la note de 17/20 avec les félicitations des membres du jury. L’impétrante a jus- tifié le choix de son thème par les conséquences de la dépigmentation. A travers sa production, elle entend contribuer à la sensibilisa- tion les populations afin d’éviter les effets néfastes de la dépigmentation.

Le ministre chargé de la Communication a, à l’occasion, indiqué que l’ISTIC est une référence en matière de formation en journalisme et communication. Cet institut, a-t-il confié, a mis sur le marché des compétences qui font aujourd’hui la fierté du Burkina. Le ministre a félicité le corps enseignant, l’administration, le conseil d’administration pour les efforts déployés. Il les a aussi invités à poursuivre la culture de l’excellence et à inculquer aux étudiants le sens du patriotisme. M. Ouédraogo a également encouragé l’ensemble des impétrants qui, durant ses

72 heures, passeront devant le jury. La directrice générale de l’ISTIC, Alizeta Ouoba, a expliqué que les enseignements, dans l’ensemble, se sont très bien déroulés. « Nous allions cours théoriques et cours pratiques. Après les cours théoriques suivent les masters class qui représentent des moments d’apprentissage pratique. Les soutenances marquent le couronnement de l’ensemble des formations reçues », a-t-elle expliqué.

Emmanuel BICABA