Journée internationale de la jeunesse 2025 : les jeunes scellent le pacte pour la paix et la souveraineté

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi et le Système des Nations unies co-organise la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse, les 11 et 12 août 2025 à Ouagadougou, sur le thème : « Pacte du futur : le Burkina que nous voulons-le rôle de la jeunesse dans un Burkina de paix et de souverain ».

Cette année, la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse est placée sur le thème : « Pacte du futur : le Burkina que nous voulons-le rôle de la jeunesse dans un Burkina de paix et de souverain ». L’évènement qui se tient, les 11 et 12 août 2025, à Ouaga- dougou, sous l’égide du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi de concert avec le Système des Nations unies. Pour le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, la Journée internationale de la jeunesse constitue une tribune pour faire entendre la voix, une halte de réflexion collective des jeunes. Pour lui, c’est une invitation à examiner avec sincérité la place dévolue à la jeunesse dans la société et le rôle fondamental qu’elle est appelé à jouer dans le devenir de la nation. En témoigne, selon lui, le choix du thème de la présente édition. A en croire le ministre Roland Somda, l’heure n’est plus à l’attentisme, mais à l’action responsable, à l’engagement citoyen et patriotique. « C’est ensemble que nous bâtirons un Burkina Faso fort, uni et souverain, pour les générations futures », a-t-il confié.

La jeunesse, levier du développement durable

Le représentant des Partenaires techniques et financiers (PTF), le représentant résidant-adjoint du Système des Nations unies au Burkina Faso, Keneth Ehouzou, a salué l’approche du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi qui co-organise avec d’autres partenaires publics et privés et les organisations non-gouvernementales à la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Selon Keneth Ehouzou, le Burkina Faso a une population jeune, ce qui est un avantage pour le développement socio-économique du pays. « La célébration de la Journée internationale de la jeunesse nous donne l’opportunité pour faire une halte, le bilan de nos actions avant de s’engager à nouveau avec détermination sur la vision éclairée des autorités. Laquelle vision est bâtie sur des valeurs de culture de la solidarité, de souveraineté, de dignité et de développement durable », a souligné le représentant des PTF, Keneth Ehouzou. Le représentant de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, le 2e vice-président, Boukari Savadogo, s’est réjoui que la ville de Ouagadougou accueille les manifestions de la Journée internationale de la jeunesse, édition 2025. Selon lui, la consolidation de l’intégrité territoriale, la souveraineté nationale doit être de mise et la jeunesse à un rôle stratégique, historique et moral à jouer.

Emmanuel BICABA

Roxanne Koala (Stagiaire)