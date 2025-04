Journée internationale des secrétaires: la CNSS salue le professionnalisme de ses « piliers »

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a célébré la journée internationale des secrétaires, le jeudi 17 avril 2025 à Ouagadougou.

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a commémoré la Journée internationale des secrétaires, le jeudi 17 avril 2025 à Ouagadougou. Dans le cadre de cette célébration, elle entend aussi organiser, du 21 au 26 avril prochain, à Koudougou, une formation sur le thème : « Gestion administrative d’un secrétariat axé sur les résultats, organisation et indicateurs de perfor-mance pour les secrétaires et assistant(e)s, attaché(s) de direction ». Selon le Directeur général (DG) de la CNSS, Herman Yacouba Nacambo, les secrétaires sont les piliers de son institution, les gardiennes de la mémoire administrative et les relais indispensables entre les différents ser-vices. Il a expliqué que leur rôle va bien au-delà de la gestion des agendas ou de la rédaction des correspondances. M. Nacambo a

poursuivi que ces acteurs sont de véritables chevilles ouvrières de leur performance. « Vous contribuez chaque jour à la qualité du service public que

nous devons garantir », a-t-il laissé entendre.

Le premier responsable a également affirmé sa disponibilité de répondre aux différentes préoccupations des secrétaires. Dans cette perspective, des doléances ont été formulées par les secrétaires à l’endroit de la direction générale.

Il s’agit, entre autres, d’une formation professionnelle adaptée, de l’harmonisation des documents administratifs, de la valorisation de la polyvalence des secrétaires, de l’accompagnement à la reconversion professionnelle et de la revalorisation de l’indemnité de secrétariat.

Des doléances bien reçues par le DG de la CNSS qui a promis d’apporter des réponses aux préoccupations. Cette année, le thème choisi pour la célébration de la journée porte sur : « Secrétaires au cœur de la résilience : digitalisation et qualité pour une CNSS solidaire ». La présidente de l’amicale des secrétaires de la CNSS, Alix Carine Kaboré a confié que ce thème reflète avec justesse les mutations profondes de leur environnement de travail et

la place incontournable qu’elles occupent au sein de l’institution.

« Longtemps perçus comme de simples exécutants, nous sommes aujourd’hui des professionnels complets, capables de conjuguer rigueur, autonomie, intelligence relationnelle et maîtrise des outils numériques »,

a-t-elle confié.

Les chevilles ouvrières

La présidente a aussi indiqué qu’elles sont les chevilles ouvrières de l’organisation quotidienne, les premiers maillons dans la chaîne de traitement de l’information. « Nous sommes souvent les premiers visages de l’institution auprès de ses partenaires », a-t-elle relevé. A l’heure où la digitalisation s’impose à tous les niveaux, nous avons su nous adapter, apprendre, progresser et accompagner la transformation de nos pratiques, a précisé Mme Kaboré. « Nous intégrons les nouveaux outils, automatisons les processus, suivons les indicateurs de performances et contribuons directement à l’amélioration de la qualité du service rendu au quotidien », a-t-elle confirmé.

En outre, la responsable des Amicales des secrétaires a déclaré que le métier de secrétaire ne se résume plus à prendre des rendez-vous ou à rédiger des courriers. « Il s’inscrit désormais dans une logique de résultats, d’efficience et d’anticipation », a-t-elle affirmé. Alix Carine Kaboré a remercié la direction générale pour son accompagnement inconditionnel aussi bien financier que moral dans leurs activités. « Nous tenons à souligner que nous avons pu bénéficier de l’inscription des secrétaires à la formation de l’association professionnelle des secrétaires du Burkina », s’est-elle réjouie.

De l’avis d’Alix Carine Kaboré, les formations, les échanges et les projets sociaux contribuent à valoriser leur métier et à renforcer leur sentiment d’unité. Par ailleurs, Mme Kaboré a confié que son association compte faire une action le samedi prochain en faveur des pensionnaires de la maison d’arrêt. Ce don sera composé essentiellement de riz, de sucre, des macaronis, de l’huile, de savon, de la farine de bouillie, des kits d’hygiène et des produits pour bébés, foi de Mme Kaboré.

Viviane Wend-Daabo BOKOUM

(Collaboratrice)