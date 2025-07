Journée internationale Nelson Mandela: les détenus de Ouahigouya attendent l’effectivité du travail d’intérêt général

La Maison d’arrêt et de correction (MAC) et le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouahigouya ont comméré du 16 au 18 juillet 2025 à Ouahigouya, la Journée internationale Nelson Mandela ou « Mandela Day ».

La Maison d’arrêt et de correction de Ouahigouya, en collaboration avec le Tribunal de grande instance (TGI) de la ville a rendu hommage à Nelson Mandela qui, après 27 années passées derrière les barreaux, a consacré toute sa vie pour la justice sociale. Dans ce cadre, les pensionnaires de la Maison d’arrêt, Forces de défense et de sécurité (FDS), civils et forces vives de la ville de Ouahigouya, se sont frottés durant 72 heures (du 16 au 18 juillet 2025). C’est sur le thème : « Initiative présidentielle et travail d’intérêt général pour une insertion sociale réussie de la personne détenue et le développement socioéconomique de la Nation », que s’est tenue pour la première fois la Journée internationale Nelson Mandela ou « Mandela Day » dans la cité de Naaba Kango.

Le président du comité d’organisation, le magistrat Arnaud Maré, a tiré un bilan « très satisfaisant » de cette première édition à Ouahigouya. « Durant ces 72h, de nombreuses activités ont été réalisées. Elles ont drainé du monde et enfanté une communion sincère et intense entre les détenus et les nombreuses personnes venues y prendre part. Elles ont permis de créer des instants de proximité soutenue, de fraternité, de convivialité avec les détenus. Elles ont surtout permis de mettre en lumière, pour rappeler avec fracas ou pour révéler avec force, combien les détenus, en vérité, sont avant tout, des humains. Des humains qui sont juste privés de liberté, largement pour un temps déterminé, mais conservent la plénitude de leur humanité vivant », a-t-il soutenu. Il a appelé les différents acteurs à faire en sorte que ces 72h soient une fenêtre ouverte sur l’espoir, sur la possibilité d’un nouveau départ dans leur regard, leur jugement et leur rapport à la détention et aux détenus.

L’engagement des détenus

Au nom des détenus, Nouhoun Ouédraogo, a salué la Maison d’arrêt et de correction ainsi que le Tribunal de grande instance pour l’initiative. « Nous les détenus, attendons la mise en œuvre des dispositions sur le Travail d’intérêt général et l’engagement de tous les acteurs de l’appareil judiciaire et du comité d’application des peines afin que nous puissions apporter notre pierre à l’édifice de la Nation », a soutenu M. Ouédraogo, en avec le thème.

La cérémonie était placée sous la présidence du gouverneur de la région de Yaadga. Son représentant, Kouilga Albert Zongo, secrétaire général de la région, a félicité le comité d’organisation et l’ensemble des acteurs pour les sacrifices consentis en vue la tenue de l’activité. « Le thème de cette année rappelle la nécessité de mettre à profit les détenus pour le développement de notre pays à travers l’initiative présidentielle et le Travail d’intérêt général. Les détenus ne doivent rester sans rien faire en détention d’où la nécessité de les former dans divers métiers », a-t-il estimé.

En marge de cette cérémonie, l’amicale des femmes FDS de la région de Yaadga a offert des kits sanitaires composés de savons et d’insecticides aux pensionnaires, la MAC de Ouahigouya.

Pour rappel, la journée internationale Nelson Mandela ou « Mandela Day », a été instituée par les Nations unies en 2009 et se tient, le 18 juillet de chaque année. Elle vise à célébrer et à perpétuer la mémoire et l’héritage de Nelson Mandela qui, après 27 ans de prison, est devenu une icône universelle de paix, de justice sociale, de dignité humaine et de liberté.

Bassirou BADINI

bassirouba264@gmail.com