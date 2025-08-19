Journée mondiale de la photographie: encourager la visibilité des photographes

La structure DTO Pictures Design a organisé la IIIe édition de sa randonnée photographique, mardi 19 août 2025, à Ouagadougou, à l’occasion de la Journée mondiale de la photographie.

La Journée mondiale de la photographie est célébrée le 19 août de chaque année. Dans le cadre de la commémoration de cette Journée, plusieurs activités ont été menées, du 11 au 13 août 2025, par photos ’Or BF, une initiative de la structure DTO Pictures Design.

Le clou de ces activités a eu lieu, mardi 19 août 2025, à Ouagadougou à travers la IIIe édition de la randonnée photographique tenue sur le thème : « Reflet du Burkina : culture, tourisme, hôtellerie ». Le promoteur de Photos ’Or BF, Dieudonné T. Ouoba, par ailleurs responsable de la structure DTO Pictures Design, a souligné que la randonnée photographique a été effective, le 17 août 2025, au cours d’une immersion.

Il a expliqué que 85 participants se sont inscrits mais 53 y ont effectivement pris part. Pour l’exposition photographique, il a noté que 30 œuvres sont exposées pour le grand public. Il s’est réjoui de voir de belles œuvres réalisées par des photographes à travers une seule journée de marathon et de parcours sur plusieurs sites. « Ma satisfaction est grande lorsque je vois la réalisation du projet à travers l’exposition des images au grand public, fruit de la randonnée », s’est-t-il réjoui. Pour juguler les difficultés rencontrées, il a demandé l’accompagnement des autorités burkinabè. « Car le photographe est celui qui donne de la visibilité à l’autorité et aux actions », a-t-il souligné.

Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Aimé Ki, a signifié que l’exposition des photos de la randonnée est une très belle initiative pour marquer d’une pierre blanche la Journée mondiale de la photographie. Il a lancé un appel aux photographes à être des acteurs de la cohésion sociale, de la paix, dans leurs prises de vue. « Soyez des acteurs dans la promotion du patrimoine culturel », a-t-il poursuivi.

Le parrain du vernissage, Moumouni Compaoré, a confié être émerveillé par les images exposées. « Surtout la mise en valeur du chapeau de Saponé vient renforcer l’identité culturelle du Burkina Faso à l’extérieur », s’est-il réjoui. A l’occasion, 16 participants ont reçu des attestations de fin de formation sur la photographie et 2 doyens dans le domaine de la photographie ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur exemplarité. La 1re femme photographe de la presse publique, Edith Bakala des Editions Sidwaya, a été honorée par une attestation de reconnaissance.

Avant de remercier la structure pour la reconnaissance, elle a rendu grâce à Dieu qui lui a permis d’accomplir plus de 20 ans de service dans la photographie. Elle a lancé un appel aux jeunes filles qui ambitionnent de faire carrière dans la photographie, à ne pas hésiter, car ce n’est pas un métier pour les hommes seulement. La participante à la formation, Olivia Ouédraogo, a laissé entendre que la formation lui a permis de comprendre plusieurs aspects sur la photographie. Elle se dit apte à faire dorénavant de belles vues.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)