Journée nationale de l’arbre: 10 000 plants pour reverdir le Sahel

La direction régionale des eaux et forêts du Sahel a célébré la Journée nationale de l’arbre et l’opération: « Une heure pour reverdir le Faso » par la mise en terre de 10 000 plants, samedi 21 juin 2025.

La direction régionale des eaux et forêts du Sahel a organisé la Journée

nationale de l’arbre à travers l’opération de reboisement « Une heure patriotique pour reverdir le Faso », samedi 21 juin 2025 à Dori. Cette initiative nationale ambitionne la plantation de 5 millions de plants en une heure, soit entre 8 heures et 9 heures.

Dans la région du Sahel, particulièrement à Dori, les corps constitués se sont retrouvés

à la direction régionale de l’eau et de l’assainissement et de l’environnement du Sahel pour le top départ de la campagne de reforestation.

A en croire le directeur régional des eaux et forêts du Sahel, Dramane Fogo, il est prévu la mise en terre de 10000 plants pour marquer la participation de la région à l’opération de reboisement. Concernant les espèces mises en terre, Il a révélé qu’elles sont essentiellement médicinales et elles répondront aux besoins sociaux des populations. A cet effet, il a signifié qu’à travers les autres localités du Sahel, les couches sociales sont mobilisées pour engager la bataille contre la désertification en vue de reconstituer le couvert végétal. « L’engagement est patriotique et citoyen pour la réussite de l’opération dans le Sahel.

Pour cela, il est primordial de mettre un accent particulier sur le site de reboisement, les espèces mises en terre, l’entretient et surtout la protection des plants », a confié M. Fogo. Le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, a salué la mobilisation pour la réussite de l’opération. Pour lui, la région contribue ainsi à cet objectif de reverdir le Faso avec la mise en terre de plants, symbole d’un engagement collectif pour la vie, pour l’avenir, pour le Sahel.

C’est dans cette optique qu’il a invité l’ensemble des populations de la région du Sahel à marquer d’une pierre blanche cette journée, individuellement ou collectivement. « Donner la vie à la vie, tel est le message fort que nous lançons. Dans un contexte où les crises sécuritaires et climatiques fragilisent nos communautés, planter un arbre devient un acte de résistance, un acte de foi en notre avenir commun. C’est aussi une réponse concrète à la désertification, à l’appauvrissement des sols, à la rareté de l’eau », a conclu Auguste Kinda.

Souaibou NOMBRE

snombre29@yahoo.fr