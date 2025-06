Journée nationale de l’arbre: 20 millions d’arbres à planter et entretenir pour reverdir le Faso

Le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, samedi 21 juin 2025, à Manga, dans la région du Centre-Sud, la cérémonie de lancement officiel des activités de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre et la campagne nationale de reforestation 2025.

La ville de Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, a abrité la cérémonie officielle de la célébration de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), le 21 juin 2025, sur le thème « Plantes médicinales, sources de résilience sanitaire et climatique des communautés ». C’est le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui a présidé l’activité en compagnie de plusieurs membres de son gouvernement, d’invités de marque dont le président du groupe Coris, Idrissa Nassa, d’autorités administratives, coutumières et religieuses locales et d’une foule.

L’évènement a marqué aussi le lancement des activités de la campagne de reforestation 2025. Dans le discours officiel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lu par le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, il ressort que l’arbre a de multiples vertus. « Il purifie l’air que nous respirons, nourrit le corps, soigne nos maux, soutient nos cultures et traditions et stimule notre économie », a-t-il dit.

Pour le président du Faso, l’arbre est tout un « symbole de vie » et un « pilier fondamental de notre résistance ». C’est pourquoi, pour la campagne de reforestation 2025, il a exhorté les Burkinabè à multiplier les activités de reboisement rappelant qu’il est attendu d’eux qu’ils relèvent le défi de planter au moins 20 millions d’arbres sur l’ensemble du territoire.

Planter mais surtout entretenir

Toutefois, selon le président du Faso, il ne s’agit pas seulement de mettre en terre des plants ou de s’enfermer dans le culte des chiffres. « Ces 20 millions de plantes doivent être entretenus, pour survivre et satisfaire à nos attentes », a-t-il insisté. Les plantes médicinales sont au cœur de la campagne de reforestation 2025. Le capitaine Ibrahim Traoré a appelé les Burkinabè à mettre un accent particulier, lors des activités de reboisement, sur ces espèces.

Lesquelles, a-t-il dit, constituent un trésor pour la santé et ce, qu’il s’agisse des racines, des écorces, des feuilles ou des fruits. « Chaque arbre que nous mettons en terre est une vie que nous donnons pour sauver des vies, c’est une pharmacie naturelle, un trésor de vertus médicinales », a soutenu le président du Faso. Le parrain de la cérémonie de la JNA 2025, le président du groupe Coris, Idrissa Nassa, a reconnu, lui aussi, que l’arbre représente un levier de résilience face au défi sanitaire et climatique. Il a expliqué que l’engagement de son institution à soutenir la JNA est d’ailleurs en parfaite cohésion avec sa politique de responsabilité sociétale.

S’approprier les 3 luttes du Président Sankara

La finance, au-delà de ses objectifs économiques, a soutenu M. Nassa, doit aussi servir à construire un avenir viable et respectueux de l’environnement.

Et c’est ce à quoi s’attèle particulièrement Coris bank international Burkina Faso, a-t-il poursuivi, citant en exemple son engagement dans le processus d’accréditation au Fonds vert pour le climat qui, à terme, permettra de canaliser des financements vers des projets à impact environ-nemental fort, portés par des acteurs publics et privés burkinabè.

Dans l’optique d’atteindre les résultats souhaités à travers la campagne de reforestation, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a également exhorté les Burkinabè à redonner vie aux trois luttes que le père de la Révolution d’août 1983, le capitaine Thomas Sankara, avait initié pour la survie de l’environnement, il y a 40 ans. Ce sont la lutte contre la coupe abusive du bois de chauffe, contre la divagation des animaux et contre les feux de brousse.

Déjà, a souligné le capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs initiatives novatrices sont introduites dans la campagne en cours pour consolider les acquis des précédentes éditions. Il a cité, à titre d’exemple, les initiatives ‘’une province un bosquet à plantes médicinales’’, ‘’une école un jardin botanique’’, ‘’l’heure patriotique pour reverdir le Faso’’ et ‘’une commune, un département avec 2 km de plantation d’alignement’’.

Les populations du Centre-Sud, à travers la voix de la gouverneure de la région, Yvette Nacoulma, ont, pour leur part, marqué leur « ardente détermination à contribuer pour l’atteinte des objectifs fixés pour la campagne ». Le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a souhaité que l’ensemble des Burkinabè partagent la même détermination et le même engagement en plantant massivement les arbres mais surtout en les entretenant convenablement pour qu’ils grandissent et servent aux générations futures.

A l’occasion de la cérémonie de la JNA 2025, dix acteurs du monde rural ont été décorés dont un (1) dans l’Ordre de l’Etalon et neuf (9) dans l’Ordre du mérite de développement avec agrafe Environnement. En fin de cérémonie, le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et sa délégation ont visité également les stands d’exposition pour, entre autres, s’imprégner des produits et du travail des acteurs dont la matière première est issue du milieu végétal.

