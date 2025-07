Journée nationale de l’arbre 2025: une projection de 100 000 plants à mettre en terre dans la région de Tannounyan

La Journée nationale de l’arbre (JNA) 2025 a été lancée en différé dans la région

deTannounyan (Cascades), le samedi 5 juillet 2025, à Siniéna, dans le bosquet communal médicinal provincial de la Comoé. Au moins, 2000 plants de plus de 10 espèces ont été mis en terre cette matinée et 100 000 plants sont projetés dans la région.

La région de Tannounyan compte mettre en terre 100 000 plants durant la campagne nationale de reforestation 2025. L’information a été donnée à l’occasion du lancement officiel de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA) dans la région, en différé, le samedi 5 juillet 2025, à Siniéna, village de la commune de Banfora à 10 kilomètres (km) de la ville sur l’axe Banfora- Niangoloko. Le lancement a été présidé par le gouverneur de la région, Florent Badabouè Bazié , à cet effet. C’est sur un site d’environ 5 hectares (ha) consacré au bosquet médicinal de la province de la Comoé que les corps constitués et les populations se sont mobilisés pour mettre en terre environ 2 500 plants composés en cette matinée, selon le directeur régional des Eaux et forêts, lieutenant-colonel des Eaux et forêts Issouf Traoré. Ces plants se composent de plus d’une dizaine d’espèces. Le bilan des reboisements faits au fil des JNA, à écouter Issouf Traoré, est satisfaisant.

Au début, a-t-il dit, les plantations réalisées n’étaient pas aussi protégées, mais au fil des éditions, les stratégies ont été changées avec beaucoup plus de protection des plants mis en terre. Après avoir planté un baobab, marquant ainsi le top départ de la JNA dans la région, le gouverneur Bazié, a salué la forte mobilisation du jour. Florent Badabouè Bazié a en outre invité les dozos qui sont chargés de l’entretien du site, à redoubler d’effort dans l’entretien des plants mis en terre afin d’avoir un taux de succès élevé. Tout ceci, a-t-il insisté, avec l’accompagnement des services techniques en charge de l’environnement. Le gouverneur a par ailleurs invité les populations de la région à, non seulement planter des arbres, mais aussi les protéger et les entretenir. La cérémonie de lancement a été coparrainée par Dr Virginie Dakuyo et Dr Sourabié Mamadou Traoré, tous des pharmaciens de profession. En rappel le thème national de la JNA 2025 est « Plantes médicinales :

source de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com