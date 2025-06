Journée nationale de l’arbre: une centaine de plants mis en terre à l’immeuble Baoghin

Des agents et acteurs du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, dans le cadre de la Journée nationale de l’arbre (JNA) ont mis en terre près de 100 arbres, samedi 21 juin 2025, à l’immeuble Baoghin, à Ouagadougou.

Le personnel et des partenaires du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale ont sonné la mobilisation, samedi 21 juin 2025, sur un site de plantation d’arbres à l’immeuble Baoghin, à Ouagadougou. Ils ont répondu à l’appel du Président du Faso, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), de planter cinq millions d’arbres, à travers l’initiative

« L’heure patriotique pour reverdir le Faso ». Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, pelle à la main, n’a pas hésité à mouiller la che- mise. A ses côtés, des dizaines d’agents et citoyens motivés ont fait autant. Le ministre chargé de la Fonction publique a rappelé que la Journée patriotique de reboisement a été officielle- ment lancée à Manga, dans la région du Centre-Sud,Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Agir contre la dégradation de l’environnement

Mathias Traoré a indiqué que son département a tenu à marquer son engagement, avec en ligne de mire la volonté d’agir concrètement contre la dégradation de l’environnement. « Nous avons choisi de célébrer cette journée à l’immeuble Baoghin, en plantant un certain nombre d’arbres et en remettant un plant à chaque agent pour qu’il poursuive le reboisement chez lui », a précisé le ministre Traoré. Il a ajouté que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la protection sociale entend jouer pleinement sa partition dans cette initiative nationale. Pour le directeur

général de la protection sociale, Oumarou Sawadogo, cette mobilisation s’inscrit dans la dynamique prônée par le chef de l’Etat, qui veut faire du reboise- ment une action collective, durable et citoyenne. « Les efforts ne se limiteront pas à cette Journée. La plantation continuera dans les quar- tiers, les domiciles et les lieux de culte. Je prévoie de sensibiliser autour de la mosquée proche de mon domicile, espérant que d’autres en feront de même. Chaque direction prendra ses dispositions. Cela pourra se faire par trimestre, selon les ressources disponibles. Mais nous intégrerons ces activités dans nos actions régulières », a-t-il affirmé.

Boukary BONKOUNGOU

Samira KIENORE

(Stagiaire)