Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : la veille citoyenne dote la maternité du centre médical urbain de Sigh-Nonghin d’un hangar

La veille citoyenne du rond-point Watinooma, dans l’arrondissement 3 de Ouagadougou, a remis, le vendredi 4 avril 2025, un hangar au Centre médical urbain (CMU) de Sigh-Nonghin, situé au secteur 15.

La veille citoyenne du rond-point Watinooma, dans l’arrondissement 3 de Ouaga-dougou se préoccupe du secteur de la santé. Ce groupe de citoyens engagés a pris l’initiative de doter la maternité du Centre médical urbain (CMU)

de Sigh-Nonghin d’un hangar, de poubelles et d’une chaise, pour contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil des patients. La remise officielle a eu lieu, le vendredi 4 avril dernier.

Ce geste traduit la capacité de la solidarité locale à pallier certaines insuffisances du système de santé. Le chargé de communication de la veille citoyenne, Richard Basinga, a expliqué que leur initiative est motivée par un profond sens de patriotisme, en soutien à la vision du Président du Faso, le

capitaine Ibrahim Traoré.

« Ce n’est pas la disponi-bilité des moyens financiers qui nous motive, mais notre volonté de participer, à notre manière, à la construction de la Nation. Nous avons un leader engagé qui nous inspire. Nous n’avons pas eu l’occasion d’aller au front, mais nous soutenons la lutte autrement », a-t-il déclaré.

Il a précisé que l’action a consisté en la construction d’un hangar de 12 m², avec des matériaux de qualité. En plus de cette infrastructure, le groupe a financé la vidange et la réhabilitation d’une fosse septique, de l’avis de M. Basinga.

Présente à la cérémonie, la chargée de missions à la présidence du Faso, Brigitte Ouédraogo, a salué cette action citoyenne exemplaire. Selon elle, la veille citoyenne de Watinooma se distingue régulièrement par des actions d’assainissement dans les structures sanitaires, les écoles et les rues. Elle a invité d’autres groupes à suivre cet exemple, rappelant que « ce n’est pas un étranger qui va construire notre nation ». Pour sa part, le médecin responsable du CMU du secteur 15, Géraldine Somé, a exprimé sa profonde reconnaissance. Elle a souligné que la maternité faisait face à une insuffisance de capacité d’accueil et à des équipements défectueux qui compromettaient la sécurité des patients. Elle a assuré que ces dons seront bien entretenus, rappelant que les centres de santé sont un bien collectif dont la durabilité dépend de l’implication de tous.

Parmi les bénéficiaires directs, Mariétou Guenold, accompagnante d’un patient, a salué l’initiative. Elle a exprimé sa gratitude pour la construction du hangar qui leur permettra désormais de s’abriter à l’ombre, à l’abri du soleil. La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance conviviale, en présence des autorités sanitaires, des membres de la communauté et des donateurs, tous unis dans un même esprit de reconnaissance et d’encouragement à la participation citoyenne.

Abdoulaye BALBONE

Samira KIENORE

(Stagiaire)