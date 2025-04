Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : Un vernissage sur le « Regards croisés pour la paix »

Le Musée national a, dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, organisé un vernissage de l’exposition « Regards croisés pour la paix », mercredi 26 mars 2025, à Ouagadougou.

Renforcer la cohésion sociale et le dialogue entre les citoyens, tels sont les objectifs de ce vernissage ouvert, mercredi 26 mars 2025, dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) et se poursuivra jusqu’au 9 avril 2025. L’exposition met à l’honneur le talent des artistes burkinabè, Abdoulaye Kaboré et Issouf Diero, dont les œuvres en bronze, fer et bois illustrent les valeurs de paix et de cohésion sociale. Le chargé de missions au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bakary Koné, a félicité les artistes pour cette initiative qui valorise le patrimoine culturel national. Il a souligné l’importance de tels événements dans la consolidation de l’identité burkinabè : « cette exposition est une opportunité pour tous les citoyens de découvrir et de comprendre une grande part de notre histoire. Le musée doit être un lieu de réflexion et de transmission des valeurs ».

Les visiteurs ont pu découvrir des sculptures qui reflètent des thèmes universels comme l’amour, la maternité et la communication. Abdoulaye Kaboré, l’un des plasticiens exposants, a expliqué le sens profond de ses créations : « j’ai travaillé sur la colombe de la paix, un oiseau dont les ailes se métamorphosent en masque. Ce dernier porte une langue qui représente la queue de l’oiseau, pour symboliser l’importance du dialogue dans la construction de la paix », a-t-il argué. Le directeur général du musée, Sabari Christian Dao, a rappelé le rôle du Musée national dans la mise en lumière des talents locaux. « Nos artistes sont reconnus à l’international. Il est temps que nous leur donnions la place qu’ils méritent au niveau national », a-t-il martelé. Il a ajouté que : « cette exposition nous parle de la paix. Elle nous invite à avoir des regards croisés, à penser, réfléchir et construire ensemble cette paix tant recherchée ». Ce vernissage marque un pas supplémentaire dans la promotion de la culture burkinabè et dans la sensibilisation à la paix, a indiqué le directeur général. Le public est invité à venir vivre cette exposition, qui, selon les organisateurs, ne se visite pas seulement, mais se ressent et se partage.

Gustave KONATE

(Collaborateur)