Kassoum Koudougou, SG du Mouvement du front de défense pour la patrie : « Cette mobilisation sera un avertissement à l’impérialisme »

En prélude au meeting du 30 avril 2025, projeté par la coordination de la veille citoyenne en soutien au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le secrétaire général du Mouvement du front de défense pour la patrie, Kassoum Koudougou s’est entretenu, avec une équipe de Sidwaya, lundi 28 avril 2025. Dans cette interview, il revient sur les objectifs de la rencontre.

Sidwaya(S) : La coordination de la veille citoyenne a prévu une marche de soutien au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 30 avril prochain. Qu’est-ce qui vous a motivés à initier ce meeting de soutien ?

Kassoum Koudougou (KK) : Ce meeting est initié pour marquer le départ de la Révolution populaire progressiste lancé par le capitaine Ibrahim Traoré, à la place de la Nation, le 30 avril 2025. Elle est une initiative populaire pour marquer l’adhésion du peuple à cette proclamation de la Révolution par le chef de l’Etat. Ce 30 avril est un moment d’appel international à soutenir le Président capitaine Ibrahim Traoré. Ainsi, il est de notre devoir de mobiliser le peuple burkinabè, en fraternité avec le peuple africain et sa diaspora, à travers le monde, pour soutenir notre Président Traoré pour que la Révolution du pays des Hommes intègres soit un

succès.

S : Alors quel est l’objectif principal de ce meeting ?

K.K : L’objectif principal est de mobiliser toute la population du Burkina Faso, de l’AES et surtout de l’Afrique entière pour soutenir notre capitaine Ibrahim Traoré, pour qu’il marque, réussisse la Révolution populaire progressiste.

S : Qu’est-ce qui est prévu au cours de cette activité de soutien ?

K.K : Nous ne saurons donner les détails, mais nous appelons le peuple burkinabè à faire le déplacement massivement à la place de la Nation, le 30 avril 2025, pour découvrir les grands axes de cette journée au lieu symbolique de la place de la Révolution au Burkina Faso.

S : Quel message voulez-vous porter au reste du monde avec cette mobilisation ?

K.K : Cette mobilisation sera un appel et en même temps un avertissement à l’impérialisme de l’Occident que cette Révolution populaire progressiste est lancée

sous l’aspiration du peuple burkinabè, de l’AES, de la jeunesse burkinabè, de celle de l’AES et ainsi que de toute la jeunesse africaine. C’est également un appel à tous les peuples africains d’adhérer à cette vision de libération, de restauration de notre dignité, de notre souveraineté totale. Elle est aussi un avertissement clair à l’Occident et à l’impérialisme de respecter le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays du Sahel, de l’AES et plus particulièrement du Burkina Faso.

S : A quel stade se situe l’organisation ?

K.K : Ce meeting sera la preuve que le peuple est toujours debout. Nous sommes dans la veille citoyenne. Nous sommes prêts à tout moment pour défendre notre patrie.

S : Quel appel avez-vous à lancer à l’endroit du peuple burkinabè ?

K.K : L’appel que nous avons à lancer au peuple du Burkina Faso, concrètement à partir de cet instant, c’est de sortir massivement, le 30 avril 2025, pour montrer leur amour, leur engagement et leur détermination afin d’accompagner le capitaine Traoré dans la Révolution populaire progressiste et, par extension, les présidents de l’AES à accomplir leurs missions de restauration de la dignité et de la souveraineté totale de nos Etats.

Particulièrement, nous invitons tous ceux qui n’ont pas encore compris, qui ne se sont pas encore engagés pour accompagner cette dynamique, de se hâter et de rejoindre notre dynamique. Car, c’est cela qui va réserver un succès aux générations futures. Nous luttons pour les futures générations. Donc, il est normal que tous les peuples africains, toutes les populations du Burkina Faso se joignent à notre combat pour le succès total de notre Révolution.

Propos recueillis

par Evariste YODA