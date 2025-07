La pensée confucéenne : une réponse aux défis modernes ?

La 11e édition du Forum de Nishan sur les civilisations mondiales se tiendra les 9 et 10 juillet 2025 à Qufu, dans la province du Shandong, dans l’est de la Chine, lieu de naissance de Confucius. Il vise à promouvoir la paix, la modernisation et le développement mondial tout en mettant en avant le dialogue entre les civilisations et en sensibilisant le monde à la diversité civilisationnelle.

Cette année, le forum sera placé sous le thème « La beauté dans la diversité : cultiver la compréhension entre les civilisations pour une modernisation mondiale », et explorera également six sous-axes clés, notamment les origines des civilisations, l’impact de l’intelligence artificielle sur la civilisation humaine et la valeur contemporaine de la culture confucéenne.

Confucius naît en 551 avant J.-C., soit avant même Platon, Socrate et Aristote. Face à l’instabilité qui règne à l’époque, il prône l’harmonie sociale par l’éducation, le respect de la place de chacun et l’auto-amélioration constante. Sa pensée peut être résumée en cinq concepts clés :

L’humanité ren 仁 liée à la bienveillance, à la piété filiale et au respect de la hiérarchie ;

Le sens de la justice yi 义 selon lequel chacun doit être traité avec équité ;

Le respect des rites li 礼 qui permettent de renforcer les liens humains ;

La sagesse zhi 智 qui consiste à acquérir des connaissances pour améliorer la société ;

La crédibilité xin 信 selon laquelle il faut se montrer digne de confiance.

Au fil du temps, la pensée confucéenne s’est propagée et a influencé tous les aspects et toutes les couches de la société, le système éducatif et les structures politiques.

Ses disciples ont compilé ses enseignements dans un ouvrage intitulé Lunyu 论语 « Les entretiens de Confucius », encore largement étudié aujourd’hui. La pensée de Confucius s’est adaptée aux défis modernes. Le président Xi Jinping lui-même encourage l’apprentissage du confucianisme et a cité « Les entretiens de Confucius » à plusieurs reprises dans ses discours. En 2013 par exemple, à l’occasion d’une conférence célébrant les 80 ans de l’École du Parti, il avait repris la phrase « 知之者不如好之者,好之者不如乐之者 » Zhī zhī zhě bùrú hào zhī zhě, hào zhī zhě bùrú lè zhī zhě, signifiant « Savoir est bien, aimer apprendre est mieux, mais y prendre plaisir est l’idéal. » Par ailleurs, les instituts Confucius contribuent à faire rayonner la culture chinoise à travers le monde.

Dans ce contexte, pourquoi les Chinois accordent-ils toujours autant d’importance au confucianisme de nos jours ?

Sans doute car il constitue la base de la culture chinoise depuis plus de 2000 ans. D’autre part, car les valeurs familiales, d’éducation et de respect des règles sociales qu’il véhicule sont toujours essentielles et en phase avec les objectifs du gouvernement chinois moderne, qui recherche la stabilité, la paix et l’ordre social en promouvant l’harmonie. Cette dernière reflète par exemple l’idée de coopération gagnant-gagnant et le respect mutuel dans les relations internationales. Le confucianisme pourrait donc contribuer à établir un dialogue culturel et civilisationnel mondial.

En plus, CGTN a lancé la version 2.0 de son chat virtuel « AI Confucius », désormais disponible en huit langues : chinois, anglais, espagnol, français, arabe, russe, japonais et coréen. Le « Confucius Live Room » a également été inauguré. En utilisant les technologies de grand modèle de langage (LLM) et d’avatar numérique, cet espace virtuel permet aux utilisateurs du monde entier d’interagir à tout moment avec Confucius et de s’immerger dans l’éternelle modernité de sa sagesse. Grâce à l’intégration du modèle avec la technologie de capture de mouvement en temps réel, les utilisateurs du monde entier peuvent dialoguer avec cet ancien sage dans le « Confucius Live Room ». Lien : https://ask-confucius.cgtn.com

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français

(Photo : VCG)