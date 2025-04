Le 20e China Huabiao Awards récompense l’excellence du cinéma chinois

(Image : La cérémonie de remise du 20e China Huabiao Film Awards a eu lieu à Qingdao, dans la province du Shandong, à l’est de la Chine, le 27 avril 2025. /CMG)

Les lauréats du 20e China Huabiao Film Awards, la plus haute distinction du cinéma chinois, ont été dévoilés lors d’une cérémonie prestigieuse à Qingdao, à l’est de la Chine, dimanche, récompensant les réalisations exceptionnelles du cinéma chinois entre 2022 et 2024.

Dix films ont reçu le prix du Meilleur Long Métrage, dont le thriller judiciaire « Article 20 » de Zhang Yimou et l’épopée de science-fiction « The Wandering Earth 2 », qui a également valu à Guo Fan le prix du Meilleur Réalisateur.

Zhang Yi a remporté le prix du Meilleur Acteur pour sa performance dans « Endless Journey », et Kara Wai Ying-hung a été sacrée Meilleure Actrice pour son rôle dans « Love Never Ends ».

Par ailleurs, le blockbuster d’animation « Ne Zha 2 » a reçu un Prix Spécial de l’Administration nationale du cinéma pour ses performances record au box-office mondial depuis sa sortie lors du Nouvel An lunaire 2025.

Shen Haixiong, président de China Media Group (CMG), a assisté à la cérémonie et a remis les prix aux dix lauréats du Meilleur Long Métrage ainsi qu’à « Ne Zha 2 ».

Organisés par l’Administration nationale du cinéma de Chine, le 20e Huabiao Film Awards a récompensé les films nationaux sortis entre juillet 2022 et juin 2024.

Les nominés et les lauréats ont été sélectionnés parmi un large éventail de productions nationales, incluant des longs métrages, des films pour enfants, des films ruraux ou centrés sur les minorités, ainsi que des animations. Avec 11 catégories de prix et 20 titres décernés, l’événement a mis en lumière les récentes évolutions et tendances de l’industrie cinématographique chinoise.

La cérémonie a également mis en avant les prochaines sorties pour les vacances du 1er mai et les films clés de la saison festivalière 2025, avec des nouveautés présentées au public.

En 2025, le monde célèbre les 130 ans du cinéma, tandis que la Chine marque le 120e anniversaire de son industrie du septième art.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français