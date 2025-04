Le CEMGA aux VDP : « Vous êtes la fierté de la Nation »

Mardi 8 avril 2025, le général de Brigade Moussa Diallo, Chef d’Etat-major general des armées (CEMGA), a marqué une halte à la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), toujours dans le cadre de sa tournée de prise de commandement.

Ce fut l’occasion pour lui de saluer le travail exceptionnel des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés avec honneur et bravoure sur les différents théâtres d’opération. « C’est aussi grâce à vous que le Burkina tient toujours debout », a-t-il déclaré, rendant hommage à ces hommes et femmes qui ont fait le choix du sacrifice pour la patrie. Il a soutenu qu’un VDP se doit d’être un modèle, « discipliné, loyal et patriote » à l’image de Ladji Yoro, véritable figure emblématique des Volontaires pour la défense de la patrie.

Etat-major general des armées du Burkina