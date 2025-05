Les Emirats arabes unis veulent renforcer leur coopération économique avec le Burkina Faso

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience ce mardi après-midi, 20 mai 2025, le ministre d’État auprès du ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Sheikh Shakbout Bin Nahyan AL NAHYAN, en visite d’amitié et de travail à Ouagadougou.

Pour le ministre d’État auprès du ministre des Affaires émirati il a été question au cours de cette rencontre de transmettre au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ les salutations fraternelles de son Excellence Mohammed ben ZAYED, président des Emirats arabes unis.

Avec le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, l’émissaire du Président Mohammed ben ZAYED a examiné les voies et moyens pour le renforcement des relations de coopération économique entre le Burkina Faso et les Emirats arabes unis.

Le ministre d’Etat Sheikh Shakbout Bin Nahyan AL NAHYAN a salué « cette coopération ancienne et exemplaire » entre son pays et le pays des Hommes intègres au grand bonheur des deux peuples.

« Nous sommes très heureux d’être au Burkina Faso, un pays aussi beau, un peuple aussi généreux et accueillant. Nous remercions le Président du Faso pour l’accueil chaleureux », soutient le ministre d’État auprès du ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis.

Direction de la communication de la Présidence du Faso