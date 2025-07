Littérature: un ouvrage pour repenser les agences de voyage et de tourisme

Mady Zongo a dédicacé son ouvrage « Sur les agences de voyage et de tourisme à Bobo-Dioulasso : défis et perspectives d’une diversification des activités », le jeudi 10 juillet 2025 à Bobo-Dioulasso.

Les Agences de voyage et de tourisme (AVT) jouent un rôle majeur dans la promotion du patrimoine touristique national. Pour mettre en lumière les enjeux et les opportunités du secteur touristique local, l’écrivain Mady Zongo, a mis sur les étals des bibliothèques un ouvrage intitulé « Sur les agences de voyage et de tourisme à Bobo-Dioulasso : défis et perspectives d’une diversification des activités ». Le document a été dédicacé, le jeudi 10 juillet 2025, à Bobo-Dioulasso. Dans cet ouvrage de 94 pages et trois chapitres, paru en juin 2025, Mady Zongo traite des généralités sur les Agences de voyage et de tourisme (AVT), analyse les facteurs de la faible diversification des activités des AVT, et propose des solutions pour une meilleure valorisation touristique du patrimoine national par les agences de voyage et de tourisme.

L’auteur dit que l’idée de son ouvrage est partie du constat que les nombreuses agences de voyage (260) organisent peu de circuits touristiques à l’intérieur du pays. « 90 % des agences se concentrent essentiellement sur la billetterie aérienne et les pèlerinages. Pourtant, les agents de voyage sont au cœur de l’activité touristique car ils doivent être en contact avec les hôteliers, les établissements touristiques, les transporteurs et les gestionnaires de sites pour concevoir des produits touristiques permettant aux Burkinabè de découvrir les richesses du pays », a-t-il indiqué. Le peu d’intérêt aux circuits touristiques, a expliqué M. Zongo, se justifie par les ressources humaines limitées.

Cet ouvrage, à l’entendre, ambitionne de booster le tourisme interne et de renforcer la valorisation du patrimoine touristique national. Soumaïla Maré, enseignant-chercheur, a souligné la pertinence de ce livre. « Les agences de voyage et de tourisme est un document qui vient véritablement enrichir le milieu de l’enseignement. Cet ouvrage comble un réel vide dans la production endogène sur le secteur du tourisme. Il propose une analyse pertinente qui répond aux questionnements sur le rôle des agences dans un contexte de crises et de reconfiguration des destinations », a-t-il affirmé.

Evodie TOE

(Stagiaire)