Lutte contre la criminalité urbaine: trois réseaux de malfrats demantelés à Ouagadougou

Le Service régional de la police judiciaire du Kadiogo (SRPJ-Kadiogo) vient de mettre fin au parcours de trois groupes de présumés délinquants qui s’adonnaient entre autres aux actes d’agression à main armée, vol et recel d’engins à deux roues et le faux monnayage dans la ville de Ouagadougou.

Relativement à leurs modes opératoires, s’agissant du premier groupe, ses membres s’étaient spécialisés dans les agressions à main armée sur les voies publiques de la capitale. Ils opéraient en cagoule dans les quartiers tels que Rayongo, Karpala, Yamtenga et Balkuy. Ils identifiaient leurs victimes et les suivaient jusqu’à un endroit jugé propice avant de passer à l’acte. Les téléphones emportés étaient généralement écoulés sur place et les motos étaient convoyées vers un pays voisin.

Concernant le second réseau dont les meneurs étaient des chefs de réseaux criminels, il était composé de certains repris de justice et très dangereux. Ces membres opéraient à l’aide d’armes à feu et de machettes dans la ville de Ouagadougou et environnants et cela depuis plus d’une quinzaine d’années. Avec la complicité de certains proches à qui ils promettaient des parts du butin, ils ciblaient principalement les personnes soupçonnées de posséder de fortes sommes d’argent et celles ayant des vélomoteurs de grande valeur. Il est à noter que ce groupe est à l’origine de la mort de plusieurs personnes et des préjudices financiers de plus de 500 000 000 F CFA.

Quant au troisième groupe, ses membres s’étaient spécialisés dans le faux monnayage. Le principal auteur a été pris en possession de billets de banque contrefaits, introduits au Burkina Faso depuis des pays voisins. Lesdits billets étaient destinés à être mis en circulation dans plusieurs pays de la sous-région dont le Burkina Faso. Il a été trouvé en sa possession de faux billets en coupure de 1000, 5000 et 10 000 F CFA. Ce dernier s’adonnait à la revente de ces billets à raison de 200 000 F CFA pour le million en valeur faciale de faux billets.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont, au cours des investigations, pu saisir plusieurs objets entre les mains de ces malfrats parmi lesquels des pistolets automatiques, des munitions, du chanvre indien, des motos, du numéraire, 1.307 faux billets en coupure de 1000, 5000 et 10 000 F CFA.

La Police nationale réitère ses remerciements à tous ceux grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte par ailleurs à poursuivre cette dynamique de collaboration avec les forces de sécurité et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

DCRP/ Police nationale