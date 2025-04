Lutte contre la fraude et la propagation de produits toxiques : une importante quantité de cyanure et de cigarettes prohibées saisie par la brigade de Recherches de Gendarmerie de Ouagadougou

La Brigade de Recherches de la Gendarmerie Nationale a procédé le 11 mars 2025, à la saisie d’une importante quantité de cyanure et de cigarettes prohibées dans la ville de Ouagadougou.

En effet, suite à une dénonciation faite par des honnêtes citoyens, la Brigade de Recherches a procédé à une enquête ayant abouti à la saisie de produits prohibés essentiellement constitués de Cyanure et de cigarettes de marque GOLD SEAL. D’une valeur estimée à plus cinq millions (5 000 000) FCFA, ces produits, pourraient être acheminés dans différentes régions du pays, avec de sérieux risques sanitaires et environnementaux.

Le présumé détenteur de ces marchandises illicites a été identifié, interpellé et présenté au Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga I pour répondre de ses actes.

Face à la persistance de l’insécurité et des trafics illicites, la Gendarmerie nationale exhorte la population à redoubler de vigilance et à signaler tout comportement suspect aux forces de l’ordre via les numéros d’urgence suivants :

✓1010 : Centre National de Veille et d’Alerte

✓16 : Gendarmerie Nationale

✓17 : Police Nationale

Sources : Gendarmerie Nationale

#Sidwaya.info