Lutte contre le grand banditisme en milieu urbain: le chef de gang injectait l’argent du vol dans sa buvette

Le Commissariat de police de l’arrondissement (CPA) 3 de la ville de Ouagadougou a mis fin aux activités illicites d’un réseau de trois présumés malfrats qui s’adonnaient à des actes de grand banditisme dans la ville de Ouagadougou, précisément dans les quartiers Nonsin, Rimkièta et Toecin.

Relativement au mode opératoire du groupe, ses membres, tous des repris de justice, opéraient tard la nuit dans les quartiers suscités. A l’aide d’armes à feu, ils accostaient les usagers de la route et les dépossédaient de leurs biens, notamment les engins à deux roues et les numéraires. C’est le cerveau du gang qui se chargeait d’écouler le butin auprès des receleurs que lui seul connaissait. Les gains obtenus étaient partagés entre les membres du groupe et le chef en sortait avec la grosse part qu’il injectait dans sa buvette qui était le lieu de rencontre et de planification des opérations du groupe. Il est à noter que le groupe a à son actif plusieurs cas de faits délictuels et criminels dont les vols aggravés, le recel d’engins et le blanchiment de capitaux. Le butin saisi au cours de l’enquête est composé de deux motos, des chaises, des tables et divers autres objets. La Police nationale remercie encore une fois tous ceux qui œuvrent inlassablement aux côtés des Forces de défense et de sécurité pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. Elle exhorte les populations à toujours continuer de signaler tous les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont le 17, le 16 et le 1010.

La Police nationale, une force publique au service des citoyens !

DCRP/ Police nationale