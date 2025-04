Lutte contre le terrorisme au Mali : la traque des groupes terroristes continue

« L’Etat-major général des armées informe l’opinion que l’exploi- tation des renseignements et la traque des groupes terroristes continuent sur l’ensemble du territoire national », souligne la note. La même source indique que les nombreuses bases et cachettes logistiques des terroristes identifiées par les guetteurs aériens, notamment dans les secteurs Nord-Est et Sud-Est dans un rayon de 400 km de Kidal continuent d’être traitées. En effet, précise l’Armée, dans la nuit du 1er au 2 avril dernier, lors d’un vol ordinaire de surveillance, un mouvement de véhicules pick-up transportant des terroristes armés avec de la logistique a été repéré à 3,5 km au Sud-Est de Tinzawatène et à 2 km de la ligne frontalière. Les mêmes renseignements techniques et humains ont permis de recouper et confirmer la nature de la cible qui a été traitée avec succès. « L’analyse de l’explosion, à postériori, a révélé la présence de grandes quantités de substance explosives », informe la note des Forces armées maliennes (FAMa). La hiérarchie militaire demande aux populations de se démarquer des terroristes et de leurs refuges. Elle met en garde les sponsors des terroristes ainsi que leurs complices. Avant d’assurer que les opérations de sécurisation se poursuivront sur l’ensemble du territoire national.

L’Essor/Mali