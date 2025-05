Marchés publics: Gisèle Bazi analyse la performance des Editions Sidwaya

Gisèle Bazi a soutenu son Master professionnel au Centre de recherche panafricain en management pour le développement (CERPAMAD), sur le thème : « Impact des incidents d’exécution des marchés publics sur la performance des Editions Sidwaya de 2019-2022 », le vendredi 25 avril 2025, à Ouagadougou.

Malgré un cadre réglementaire révisé et un statut dérogatoire censé faciliter ses acquisitions, les Editions Sidwaya continuent de faire face à des difficultés dans la mise en œuvre de leurs marchés publics. C’est ce que révèle l’étude de Gisèle Bazi, présentée dans le cadre de son mémoire de fin de cycle pour l’obtention du Master professionnel en marchés publics et privés. En effet, dans son mémoire intitulé : « Impact des incidents d’exécution des marchés publics sur la performance des Editions Sidwaya de 2019 à 2022 », soutenu le vendredi 25 avril 2025 à Ouagadougou, Gisèle Bazi, sous la direction du Dr Ampinouor Kambou, a fait un constat.

Pour elle, l’exécution des marchés constitue un levier fondamental pour l’efficacité d’un établissement public. Pourtant, cette phase est souvent compromise par des incidents répétés d’où les retards de livraisons, la mauvaise foi des fournisseurs, ou encore des lacunes dans la prévision budgétaire. Un travail qui a été félicité et sanctionné par la note 16,5/20. Selon l’impétrante, « ces dysfonctionnements ont des conséquences directes sur la performance de l’établissement, lequel se doit pourtant de publier un quotidien sans interruption », a-t-elle expliqué.

Parmi les recommandations formulées par Gisèle Bazi, figurent l’application stricte des sanctions prévues par la réglementation, une meilleure planification des besoins, l’adaptation des procédures d’achat à la spécificité des Editions Sidwaya et le développement du numérique pour réduire les coûts de production. L’appui du gouvernement à travers l’acquisition de matériels modernes, notamment une presse rotative, est également jugé indispensable. Gisèle Bazi a démontré une parfaite maîtrise du processus de production d’un quotidien à Sidwaya, expliquant avec précision le rôle de chaque étape, depuis la collecte de l’information jusqu’à l’impression. « Quand une seule acquisition échoue, tout le processus est menacé », a-t-elle insisté.

Le mémoire de Gisèle Bazi a été unanimement salué pour sa clarté, sa rigueur méthodologique et la pertinence de ses conclusions. Le président du jury, Hamédou Coulibaly a salué « une présentation structurée qui respecte les exigences académiques et produit des résultats exploitables ». Son directeur de mémoire, Ampinouor Kambou, a relevé le professionnalisme de l’étu- diante malgré des conditions d’encadrement complexes.

« Elle a été persévérante, proactive et très rigoureuse dans le suivi des recommandations », a-t-il dit. Les membres du jury ont encouragé une approche encore plus prospective, invitant à recentrer l’analyse sur les moyens d’améliorer la performance. A l’issue de la soutenance, le jury a encouragé l’étudiante à poursuivre ses recherches en doctorat, estimant que son profil et son sujet de mémoire ouvraient des perspectives académiques et professionnelles prometteuses.

Fleur BIRBA

Samira KIENORE

(Stagiaire)