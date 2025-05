Médicaments essentiels génériques: les prix en baisse depuis hier 26 mai

Le ministère de la Santé a animé une conférence de presse, le lundi 26 mai 2025 à Ouagadougou sur l’adoption des arrêtés relatifs à la fixation des prix des médicaments et consommables essentiels.

Le gouvernement a consenti une baisse des prix des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux essentiels pour l’année 2025. L’annonce a été confirmée par le ministère de la Santé, le lundi 26 mai 2025 à Ouagadougou, lors d’un point de presse. Cette décision est entrée en vigueur à compter du 26 mai dernier.

Elle intervient suite à l’adoption des arrêtés relatifs à la fixation des prix des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux essentiels adoptés par le département en charge de la santé. Selon le ministre de la Santé, Robert Kargougou, cette baisse concerne 71 produits traceurs dans les structures sanitaires publiques et conventionnées.

Il a expliqué que les baisses sont en fonction des produits concernés. Pour la plaquette de Catopril 25 mg comprimé, elle passe de 140 F CFA à 75 F CFA soit une réduction de 46%, a confié le ministre. De son avis, l’insuline injectable utilisée dans le traitement du diabète passe de 2750 F CFA à 2500 FCFA. M. Kargougou a aussi signifié que le prix de revient de la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques (CAMEG) de l’ampoule du sérum antivenimeux polyvalent Afrique de l’Ouest injectable qui coutait 21 833 F CFA est cédé désormais à un prix de vente public de 2 000 F CFA soit une réduction de 19 833 F CFA.

Pour rendre accessible ces produits, le ministre a assuré que des efforts sont consentis par les acteurs de la chaine d’approvisionnement sur toute l’étendue du territoire.

A la CAMEG, des plans d’approvisionnement d’urgence ont été mis en place depuis sa transformation en société d’Etat en mars 2024. « Le niveau de disponibilité des stocks des 71 produits traceurs est passé de 45% en fin mars 2024 à 75 % au 12 avril 2025. Les efforts se poursuivent pour élever ce niveau à 90 % d’ici à fin juin 2025 et à 100% en fin d’année », a déclaré le ministre de la Santé.

Robert Kargougou a en outre expliqué que la baisse des prix des produits sanitaires entre en droite ligne de la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré de faire en sorte que tous les Burkinabè aient un accès équitable à des soins, service de santé et de nutrition de qualité pour leur bien-être. Répondant aux préoccupations des journalistes, le ministre a confié que son département et celui en charge du commerce ont été instruits par le président du Faso et le Premier ministre de mettre en place un mécanisme de suivi pour s’assurer de l’effectivité de la mesure. « Des équipes seront déployées sur le terrain pour le contrôle », a-t-il rassuré.

Abdoulaye BALBONE