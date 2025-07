Menaces de nouveaux tarifs douaniers contre les BRICS : Halte au protectionnisme improductif

Alors que les dirigeants des BRICS sont réunis à Rio de Janeiro au Brésil pour le 17e sommet de la plate-forme, le président américain Donald Trump brandit la menace de nouveaux tarifs contre les pays membres. Le président Trump justifie sa menace par le fait que les BRICS mèneraient une politique anti-américaine. Sous le prétexte de sa politique protectionniste qui foule aux pieds les règles du commerce international, Donald Trump fustige les BRICS qui se prononcent pour un multilatéralisme sur l’échiquier mondial.

La position des BRICS s’est toujours inscrite en faveur d’une multi-polarité des relations internationales aussi bien sur le plan économique que diplomatique. Les pays membres des BRICS, abritant près de la moitié de la population mondiale et contribuant pour 30% du PIB mondial, ont le droit d’appeler à une gouvernance inclusive et respectueuse des intérêts de chaque partie. La configuration du monde a considérablement changé et il est tout à fait normal que l’on bascule vers un équilibre des rapports.

En réaction à la menace de Trump, Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que le mécanisme des BRICS est une plate-forme importante pour la coopération entre les marchés émergents et les pays en développement. En clair, les BRICS plaident en faveur de l’ouverture et de l’inclusivité, de la coopération gagnant-gagnant et de l’absence de confrontation entre les camps.

Contrairement aux allégations de Trump, les BRICS ne visent aucun pays dans leur volonté de promouvoir le multilatéralisme. C’est dans la collaboration sur un pied d’égalité et d’inclusivité que la gouvernance mondiale sera au service d’un développement partagé. Les tarifs douaniers entravent la bonne marche de l’économie mondiale déjà minée par des conflits multiformes. Le protectionnisme est improductif et compromet la mondialisation dans tous les secteurs d’activités.

Au lieu de verser dans la surenchère, il est temps de prendre conscience que l’interaction respectueuse entre les pays, petits ou grands, est le seul modèle de coopération profitable à l’humanité toute entière. Les confrontations n’ont rien apporté à la bonne marche du monde. Au contraire, elles ont plus causé de préjudices à l’humanité. En dépit des divergences qui peuvent exister, il y va de l’intérêt de tous de prendre en compte les intérêts des autres pour que les siens soient à l’abri. Brandir les tarifs douaniers comme épouvantail n’entravera pas le cours de l’histoire. Le monde sera multipolaire ou il ne le sera pas. Il faut se convaincre que le dialogue, le respect mutuel et la coopération demeurent les outils nécessaires pour une gouvernance mondiale apaisée et tournée vers la résolution des défis communs de l’humanité. Donc halte au protectionnisme improductif !

Karim BADOLO

CGTN Français

(Photo : VCG)