Microfinance : La Police saisit plus 493 millions FCFA de SCOOPS RAAGBIGA pour exercice illégal

Dans un communiqué publié ce mercredi 9 avril 2025, la Police nationale donne les suites de l’affaire dite vol de 250 millions d’une coopérative. Elle explique que les investigation ont permis d’interpeller deux complices et trois receleurs et de saisir plus 493 millions de francs CFA.

L’on se rappelle, le 7 mars dernier, la Police Nationale, à travers la Division des Investigations Criminelles (DIC), recevait une plainte de la Présidente Directrice Générale de la société coopérative dénommée « SCOOPS RAAGBIGA COTISATIONS (SCOOPS RBC) », laquelle déclarait le vol de numéraires d’une somme estimée à 250.000.000 FCFA dans les locaux de ladite coopérative, avec comme suspects principaux les nommés Palpougni Hassane Idani et Yacouba Ouattara, respectivement Directeur Général et Directeur Administratif et Financier de la société.

Un avis de recherche émis le 9 mars 2025 sur la page Facebook de la Police Nationale avait permis l’interpellation des suspects par une équipe de patrouille du Commissariat de Police de District de Sidéradougou, suivie de leur conduite au Commissariat Central de Police de la ville de Banfora.

La Police Nationale informe que la suite des investigations menées par les enquêteurs a permis l’interpellation de deux complices et trois receleurs, et la saisie de 208.144.475 FCFA comme fruit de l’infraction de vol et complicité de vol perpétrée par les suspects.

Il est à noter que les investigations ont également permis de découvrir que la société « SCOOPS RBC » exerçait ses activités de microfinance sans agrément, comme le prévoit la réglementation sur les Systèmes Financiers Décentralisés en vigueur au Burkina Faso. Au regard de cette situation irrégulière, une perquisition effectuée à son siège à Ouagadougou a permis de saisir du matériel informatique et du numéraire d’un montant de 261.846.575 FCFA.

En sus, des équipes de Police situées dans plusieurs villes où « SCOOPS RBC » possède des agences, notamment Bama, Banfora, Bobo-Dioulasso, Boromo, Fada N’Gourma, Houndé, Manga, Niangoloko, Orodara, Ouahigouya, Pô, Pouytenga, Tenkodogo et Zabré, et mises à contribution ont réussi à saisir la somme de 35.213.575 FCFA.

En tout, les sommes saisies qui s’élèvent à 493.170.700 FCFA ont été remises aux autorités compétentes pour la suite à donner.

La Police Nationale tient à saluer tous les citoyens pour leur promptitude et pour leur sens élevé de civisme et de patriotisme tout au long de cette enquête. Elle leur réitère ses remerciements pour leur collaboration depuis le début jusqu’à l’arrestation des suspects et leurs complices. Cette action vient témoigner encore une fois de plus la bonne collaboration et le ferme engagement de tous autour de la résolution des problèmes de sécurité.

Source : Police nationale

Sidwaya.info