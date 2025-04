Ministère de la Défense et des Anciens combattants: une journée d’information des attachés de défense accrédités au Burkina Faso

Le ministère de la Défense et des anciens combattants (MDAC) a accueilli la première journée d’information de l’année 2025 entre les attachés de défense accrédités avec résidence au Burkina Faso, ce jeudi 17 avril 2025 à Ouagadougou.

Cette rencontre stratégique s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens bilatéraux et multilatéraux en matière de sécurité et de défense à travers une coopération saine et pragmatique. Ce sont les attachés de défense de plusieurs pays partenaires et résidant à Ouagadougou dont la Côte d’Ivoire, le Mali, la Turquie, la Tunisie et les Etats-Unis qui ont pris part aux échanges avec la Direction générale de la coopération militaire et de défense (DGCMD).

Les Forces armées nationales du Burkina Faso entretiennent depuis belle lurette, des relations militaires avec plusieurs pays du monde.

Ces relations sont traduites par des coopérations axées sur des enjeux, des défis et des perspectives pour garantir la sécurité des peuples.

En rappel, le MDAC avait tenu du 29 octobre au 1er novembre 2024, les premières journées d’information et de visite au profit des attachées de défense accrédités au Burkina Faso au cours desquelles les pays représentés ont souhaité que ces cadres d’échanges se tiennent à chaque trimestre de l’annnée.

