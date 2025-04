Ministère en charge de la communication 90,09% de taux d’exécution des activités en 2024

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu son premier Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année, mardi 1er avril 2025 à Ouagadougou, sur le thème : « Exécution des programmes budgétaires dans un contexte d’austérité : quel équilibre entre réaménagement de crédits budgétaires et stabilisation du cadre de performance ».

Le premier Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année s’est tenu, mardi 1er avril 2025, à Ouagadougou. Il a eu pour thème : « Exécution des programmes budgétaires dans un contexte d’austérité : quel équilibre entre réaménagement de crédits budgétaires et stabilisation du cadre de performance ». En effet, les acteurs de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme entendent prioriser une gestion rationnelle et rigoureuse des ressources publiques. Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, l’année 2024 a été marquée par des contraintes budgétaires qui ont exigé une capacité exceptionnelle d’adaptation et d’optimisation des ressources. Ainsi, dans ce contexte, a-t-il poursuivi, il était impératif de trouver un équilibre délicat entre la réallocation des crédits disponibles et la nécessité de maintenir une stabilité dans l’exécution des programmes afin de garantir des résultats tangibles et pérennes. Selon le ministre Ouédraogo, cette session est d’une part, l’occasion de dresser le bilan des activités réalisées durant l’année écoulée, et d’autre part, d’évaluer dans un esprit de responsabilité collective, les choix budgétaires opérés. Le rapport d’activité 2024 s’établit à un taux d’exécution physique de 90,09% et un taux financier de 94, 84%.

A en croire le ministre, l’objectif est aussi de faire en sorte que, même dans ce cadre contraignant, chaque programme et chaque activité reste pertinent et performant, sans compromettre les priorités stratégiques du département. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a expliqué que le réaménagement des crédits budgétaires, bien que nécessaire, ne doit pas remettre en cause les objectifs de développement dans les domaines de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. « C’est un défi auquel nous devons répondre ensemble, en prenant des décisions éclairées et en nous assurant que chaque action entreprise ait un impact positif sur nos populations et sur l’image de notre pays à l’international », a-t-il déclaré.

Emmanuel BICABA