Ministère en charge de la Fonction publique : le plan stratégique et le plan d’actions de la DGESS validés

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, à travers sa Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) a organisé un atelier de validation de son plan stratégique 2026-2030 ainsi que son plan d’actions opérationnel 2026-2028, mercredi 6 août 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la validation de son plan stratégique 2026-2030 et de son plan d’actions opérationnel 2026-2028, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, à travers sa Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) a tenu un atelier, mercredi 6 août 2025, à Ouagadougou. Selon la Directrice générale (DG) des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de la fonction publique, Pélagie Kabré, le plan stratégique est un référentiel en matière de planification des actions d’une structure. A cet effet, la DGESS qui est la structure de coordination, de programmation et de suivi- évaluation des actions du ministère, a jugé utile d’avoir ce document de référence en son sein, avant de pouvoir l’élaborer pour l’ensemble des structures du département.

« Nous avons commencé d’abord par faire un diagnostic pour voir quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces au sein de la DGESS. Cela nous a amenés à identifier des défis que sont le renforcement des capacités opérationnelles de la DGESS, des améliorations de la collaboration de la direction avec ses autres acteurs, du management au sein de la structure et de la qualité des documents que nous produisons », a-t-elle indiqué. A l’entendre, la DGESS accompagne les 47 structures du ministère en charge de la fonction publique dans la prospective, la programmation, la planification et le suivi-évaluation. « Il est nécessaire que nous puissions avoir des documents de qualité, notamment à travers des formations à l’endroit d’abord de nos points focaux qui sont au sein de chaque structure et aussi à l’ensemble des acteurs, des cadres au niveau des structures », a insisté la DG de la DGESS. Formuler des propositions constructives Par ailleurs, Mme Kabré a affirmé que sur la base d’un diagnostic, des axes stratégiques ont été identifiés, à savoir, l’amélioration de la planification des actions du ministère, le renforcement du suivi-évaluation, du pilotage et des actions opérationnelles au sein de la DGESS. Le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga, a expliqué que pour réussir une mission, il est important de connaître l’environnement dans lequel on évolue et de savoir quels sont les leviers qu’il faut actionner pour obtenir les résultats escomptés en utilisant de manière optimale les ressources. « La direction générale des études et des statistiques sectorielles a, en vue de réussir sa mission, opté pour le pilotage stratégique à travers l’élaboration d’un plan stratégique 2026-2030 et d’un plan d’actions opérationnel 2026-2028. Ces outils conçus pour l’aider à la prise de décision devraient lui permettre de disposer non seulement d’une feuille de route pour ses actions dans le moyen terme, mais aussi d’un référentiel pour l’accompagnement des autres structures du département dans l’élaboration de leur plan stratégique », a-t-il soutenu. Et d’ajouter que les travaux du plan stratégique de la DGESS ainsi que son premier plan d’actions opérationnel débuté en 2024, ont été participatifs et inclusifs. M. Oboulbiga a aussi souligné qu’il est nécessaire pour toutes les structures membres du ministère en charge du travail de disposer de ces outils qui leur permettront d’améliorer leur perfor-mance et de contribuer avec efficacité et efficience à l’atteinte des objectifs du dit ministère. « En tant que collaborateurs et collaboratrices directs de la DGESS dans la planification, le suivi-évaluation des actions du département et des secteurs d’intervention du ministère, votre apport est essentiel afin de garantir à ce plan stratégique, sa pertinence et l’efficacité de sa mise en œuvre sur le terrain », a-t-il rappelé aux participants, tout en les invitant à participer activement aux discussions, à partager leurs connaissances et expériences et à formuler des propositions constructives pour l’amélioration du document .

Abdoulaye BALBONE J

emima LANKOANDE (Stagiaire)