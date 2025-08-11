Mobilité  urbaine : 155 nouveaux bus au profit de SOTRACO

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a remis officiellement un premier lot de 155 bus, à la Société de transport en commun (SOTRACO), lundi 11 août 2025, à Ouagadougou.

Le parc automobile de la Société de transport (SOTRACO) s’est renforcé par la réception d’un premier lot de 155 nouveaux bus. La remise officielle des clés des engins au profit de la structure par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est déroulée, lundi 11 août 2025, à Ouagadougou. « En remettant les clés de ce premier lot de bus, j’ai engagé le ministre d’État chargé de la mobilité à en prendre le plus grand soin et surtout de faire un bon usage », a déclaré le patron de l’exécutif burkinabè. Il a précisé qu’il s’agit d’un premier lot de l’acquisition des 530 bus instruite par le chef de l’Etat dans le cadre de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité et visant à améliorer la mobilité des élèves, étudiants et l’ensemble de la population. « Ce n’est qu’un premier lot et d’ici à octobre, le reste des bus devraient être livrés » a confié le chef de gouvernement.

M. Ouédraogo a également souhaité que la gestion et la maintenance puissent être à la hauteur et de faire en sorte que ce soit des acquisitions durables. « Il va falloir en prendre grand soin parce que c’est le fruit du sacrifice du peuple burkinabé », a-t-il dit. Il a relevé que c’est une acquisition historique parce que depuis que la SOTRACO existe, elle n’a jamais bénéficié d’un parc aussi fourni en bus. « Ce sont des bus de qualité, ce qui signifie qu’aujourd’hui la SOTRACO est passée à un autre cap », a notifié le Premier ministre. Il a, par ailleurs, invité la SOTRACO et le ministère en charge de la mobilité à instituer un schéma de gestion performant permettant à ces bus d’être en service le plus longtemps possible. « C’est également un défi et surtout une responsabilité pour tous les citoyens burkinabés», a mentionné le chef du gouvernement. Il a appelé tout client qui emprunte ces bus, au respect des consignes, à l’adoption de bons réflexes, afin que le parc puisse servir durablement.

Aly SAWADOGO