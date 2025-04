Modernisation chinoise : la promotion de l’ouverture sur l’extérieur

En dépit des vents contraires qui charrient les règles du commerce international sur fond de protectionnisme, d’isolationnisme et de décisions unilatérales, l’avenir du monde repose tout de même sur l’ouverture et le multilatéralisme. Les tarifs douaniers excessifs imposés par l’administration Trump ne pourront pas entraver la marche du monde dans une dynamique de multipolarité quelles que soient les difficultés qu’ils occasionnent dans les échanges commerciaux… Dans son processus de modernisation, la Chine a fait de l’ouverture sur l’extérieur un pilier essentiel dans ses rapports avec le reste du monde. Entre se replier sur soi ou coopérer, la Chine a fait le choix de l’ouverture. Entre le multilatéralisme et l’unilatéralisme, la Chine prône le multilatéralisme. Entre les options de bénéfices mutuels et celles des intérêts égoïstes, la Chine a fait le pari d’une coopération gagnant-gagnant. Atelier et marché du monde, la Chine a toujours promu la réforme de l’ouverture en faveur d’un développement inclusif.

Plus que jamais, dans le contexte actuel des relations internationales où la mondialisation est en train d’être prise en otage, il faut à tout prix renforcer les initiatives qui participent à l’ouverture et à la coopération. C’est dans cette perspective que la Chine a mis en place une plate-forme comme l’Initiative « la Ceinture et la Route » (ICR) pour la coopération internationale. Ceci afin de partager les opportunités de développement avec le reste du monde. Dans la poursuite des réformes d’ouverture, la Chine a consenti des efforts énormes pour encourager les investissements étrangers, notamment à travers la réduction de la liste négative. Faut-il le rappeler, la liste négative désigne l’obligation de lister explicitement toutes les restrictions applicables aux investissements étrangers sous forme de catalogue.

Au regard des opportunités que représentait cette liste négative pour les investissements étrangers et l’impératif de s’adapter aux nouvelles réalités de la mondialisation économique, la Chine a placé l’ouverture au cœur des réformes. Cela a débouché sur une conception globale de l’économie ouverte, l’accélération de la construction d’un nouveau système économique ouvert, et le renforcement de l’ouverture pour prendre part au développement économique et à la compétition internationale. Cette approche s’est inscrite dans le cadre des réformes structurelles chinoises après 2013, notamment l’élargissement des zones franches pilotes et la mise à jour annuelle de la liste négative pour les investissements étrangers. À titre illustratif, la première liste négative chinoise, publiée à l’origine par la zone franche pilote de Shanghai, comptait 190 articles. Aujourd’hui, la liste négative nationale de la Chine a été réduite à 31 articles, et celle des zones franches pilotes à 27 articles. La liste négative de 2018 a supprimé les restrictions sur les investissements étrangers dans le secteur automobile, et les effets positifs ont été immédiats.

L’ouverture s’est véritablement renforcée avec la mise en œuvre efficiente de l’ICR et la création des zones franches. L’Initiative la « Ceinture et la Route » se conçoit comme la participation de la Chine à l’ouverture et la coopération mondiales, à l’amélioration du système de gouvernance économique mondiale et à la promotion de la construction d’une communauté de destin pour l’humanité. La création de zones franches pilotes est un projet systémique visant à s’adapter aux nouvelles tendances de la mondialisation économique, à promouvoir le commerce extérieur, l’utilisation des investissements étrangers et l’investissement chinois à l’étranger vers un nouveau niveau, à injecter une nouvelle dynamique dans l’économie de la Chine. C’est également une plate-forme importante pour la participation active de la Chine à l’élaboration des règles économiques et commerciales internationales.

Dans la poursuite de la réforme de l’ouverture, en 2019, la quatrième session plénière du 19e Comité central du PCC a proposé la construction d’un nouveau système économique ouvert de niveau supérieur, la réalisation d’une ouverture globale à plus grande échelle, dans des domaines plus larges et à un niveau plus profond. Son objectif a consisté à se conformer aux règles économiques et commerciales internationales les plus strictes, en favorisant une plus grande ouverture institutionnelle en termes de règle, de gestion et de normes.

Une vision inclusive et constructive du monde

Il y a lieu de mentionner que la position de la Chine est que les règles internationales en matière d’économie et de commerce doivent être fondées sur des normes élevées, centrées sur l’ouverture, l’inclusion, l’équilibre, le bénéfice pour tous et la recherche de bénéfices mutuels. Pour améliorer le système de gouvernance économique mondiale, la Chine a travaillé à se positionner à la fois comme acteur et leader. Dans l’élaboration des règles économiques et commerciales internationales, elle a su faire entendre davantage sa voix, intégrer des éléments chinois, protéger et étendre ses intérêts de développement.

À ce titre, l’inauguration de la zone franche de Shanghai en 2013 est venu donner une dimension concrète à cette démarche de la Chine. Ce « champ d’expérimentation » de moins de 30 kilomètres carrés est devenu le point d’appui pour lancer une nouvelle vague de réformes et d’ouverture dans le pays. La première liste négative pour l’accès des investissements étrangers en Chine a été officiellement publiée, ce qui a constitué un signe important pour abaisser les barrières, attirer les investissements étrangers et élargir l’ouverture. Après la publication de cette liste négative, une joint-venture de jeux vidéo a été la première à obtenir le certificat d’enregistrement pour les entreprises étrangères dans la Zone franche pilote de Shanghai. Auparavant, le secteur des jeux vidéo n’était pas ouvert aux entreprises étrangères. Grâce à cette liste, le marché des jeux vidéo a été complètement ouvert. De nos jours, les jeux vidéo originaux de haute qualité participent au rayonnement de la culture chinoise sur la scène internationale.

À cela, il faut ajouter la construction du port franc de Hainan, la province insulaire, en 2020, qui est venue concrétiser la volonté d’ouverture de haut niveau de la Chine au monde. En 2024, le nombre de touristes à Hainan a connu une forte augmentation, grâce aux neuf ajustements de la politique de franchise douanière. Pendant les sept jours de congés du festival du Printemps, le chiffre d’affaires des magasins de toute la province de Hainan a atteint près de 2,5 milliards de yuans. Hainan est en passe de devenir le plus grand marché en franchise de taxe au monde. La province insulaire a également enregistré une amélioration de ses secteurs de l’éducation, ses services médicaux et de la recherche scientifique. Des espaces de pilote tels que la zone pilote d’innovation en éducation internationale, la zone pionnière du tourisme médical international et la zone pilote globale pour l’e-commerce transfrontalier ont été successivement installées à Hainan. L’industrie du tourisme, les services modernes, les industries de haute technologie et l’agriculture tropicale à haute efficacité contribueront davantage au développement du port franc de Hainan.

Contre vents et marées, la Chine poursuit inexorablement sa réforme et son ouverture. Depuis 2013, elle a établi 22 zones franches pilotes et le port franc de Hainan, réalisant ainsi une nouvelle architecture de réforme, d’ouverture et d’innovation qui couvre l’Est, l’Ouest, le Sud, le Nord et le Centre du pays, et coordonne les régions côtières, intérieures et frontalières.

En somme, les murs et les barrières que d’autres nations sont en train d’ériger sous le prétexte d’un protectionnisme sont un non-sens à la marche du monde. L’histoire et l’avenir du monde sont dans la coopération, la multipolarité et la recherche du consensus. Il est dans l’intérêt de tous les pays, grands ou petits, de sauvegarder le système commercial multilatéral et de promouvoir la mondialisation de l’économie. En ces moments d’incertitudes où l’horizon est brumeux, la Chine mise sur l’ouverture pour concilier les intérêts de chaque partie. Le futur ne sera possible que dans une vision inclusive et constructive du monde. Pas en tout cas dans un repli sur soi stérile et égoïste !

Karim Badolo

CGTN Français

(Photo : VCG)