Modernisation chinoise : le concept de développement centré sur le peuple

Le concept de développement centré sur le peuple est un axe prioritaire de la modernisation chinoise. Autrement dit, le développement économique vise le bien-être de la population chinoise à travers l’éradication de la pauvreté. L’idée de développement centrée sur le peuple, émergeant de la pensée économique du président chinois, Xi Jinping, a fait de l’amélioration du bien-être du peuple, de la promotion du développement global de l’être humain et de l’avancement régulier vers une prospérité commune le point de départ et d’arrivée du développement économique. Comment travailler pour le bien-être du peuple en résolvant ses difficultés ? Que faut-il mettre en œuvre pour répondre efficacement aux aspirations ardentes du peuple pour une vie meilleure ? Comment appréhender les nouvelles demandes du peuple face aux changements qui bouleversent le monde ? Le développement centré sur le peuple prend en compte l’ensemble de ces préoccupations.

L’application du concept de développement centré sur le peuple a permis à la Chine de lutter farouchement contre la pauvreté dans tout le pays. Près de 100 millions d’habitants des zones rurales ont été sortis de l’extrême pauvreté. Le pays a réussi le pari fou de connecter toutes les parties à travers la réalisation d’infrastructures routières, ferroviaires et aériennes. Toute chose qui a favorisé davantage le développement rapide des régions chinoises. À la fin de 2021, un total de 1,1 million de kilomètres de routes rurales ont été rénovés ou reconstruits. Le taux de fiabilité de l’approvisionnement en électricité dans les régions pauvres a atteint 99 %. La proportion des villages ayant accès aux fibres optiques et à la 4G a dépassé 99 %. L’environnement de vie rural s’est considérablement amélioré. Les déchets ménagers et les eaux usées sont traités efficacement.

Un changement qualitatif a été enregistré dans les différents secteurs prioritaires. Dans le secteur de la santé, la prise en compte de médicaments spéciaux « à prix exorbitant » dans l’assurance maladie a redonné espoir à plusieurs personnes. Au cours des six dernières années, le répertoire national des médicaments couverts par l’assurance maladie a constamment été mis à jour, réduisant le fardeau des patients de plus de 700 milliards de yuans. La Chine a établi le plus grand système de couverture médicale de base universel et de protection sociale au monde. Sur la même lancée, le groupe de personnes âgées est également un sujet de préoccupation en matière de bien-être social. En 2024, l’État a publié les « Opinions sur le développement de l’économie des personnes âgées et l’amélioration du bien-être des personnes âgées », visant à promouvoir le développement de l’industrie des soins de santé intelligents pour les personnes âgées. Cette initiative permet aux personnes âgées de partager les fruits du développement, de jouir d’une retraite heureuse, d’avoir accès aux soins médicaux en cas de maladie et d’être bien pris en charge.

Dans le secteur de l’emploi, la ligne de fond du bien-être social est de plus en plus solide, et la garantie de l’emploi et l’augmentation des revenus font également partie intégrante d’une vie meilleure. En 2023, le nombre total d’emplois dans le pays a atteint 740 millions, le revenu disponible des résidents était de 39 218 yuans par habitant, et la taille du groupe à revenu moyen avait dépassé 400 millions de personnes.

Le domaine des infrastructures et des transports a enregistré un bon qualitatif. Le réseau à grande vitesse étendu permet des déplacements rapides et pratiques à la satisfaction générale. Le réseau moderne de transport accessible porte les aspirations du peuple à une vie meilleure. Aujourd’hui en Chine, environ 15 000 vols civils par jour traversent le ciel bleu, 83 000 navires entrent et sortent des ports chaque jour, 35 millions de voitures circulent sur les autoroutes. L’internet rend la commodité omniprésente. Une seule touche sur le téléphone portable permet d’effectuer un paiement instantanément, un simple clic commande la livraison à domicile. La technologie alimente la modernisation à la chinoise et donne un nouvel élan à une vie meilleure.

L’éducation, une pierre angulaire de la revitalisation

L’éducation est une pierre angulaire importante pour la revitalisation de la nation et le progrès social, un projet de gouvernance vertueuse qui profite à la fois à la génération actuelle et celles futures. Elle a une signification décisive et occupe une place de choix pour améliorer la qualité de vie globale du peuple, promouvoir le développement complet de l’être humain. L’éducation renforce la vitalité de l’innovation et de la création de la nation chinoise.

Une qualité de vie ne saurait être effective que dans un environnement sain. C’est pourquoi la dimension écologique est au cœur du développement centré sur le peuple. À l’ère nouvelle, en adhérant à la conception que « des montagnes vertes et des eaux claires sont des montagnes d’or et d’argent », la Chine a œuvré inlassablement à la construction de la civilisation écologique. Une gestion intégrée des montagnes, des eaux, des forêts, des champs, des lacs, des herbes et des terres renforce la protection de l’environnement écologique de manière globale sur tout le territoire. Le taux de couverture forestière nationale a augmenté de 2,39 %, atteignant 24,02 % en 2023. La superficie des forêts artificielles est au premier rang mondial. Le taux de couverture verte des zones urbaines construites dans tout le pays a augmenté à 42,69 %, et la superficie moyenne de parc vert par habitant en ville a atteint 15,29 mètres carrés.

Le développement centré sur le peuple repose sur un socle culturel plusieurs fois millénaire. C’est pourquoi la construction culturelle participe de manière cohérente au bien-être du peuple. Des efforts colossaux sont consentis à la protection et à la transmission de la culture historique, afin de préserver les racines de l’esprit national chinois. Il faut en particulier protéger le patrimoine culturel laissé par les prédécesseurs, y compris les reliques culturelles, les villes, les bourgades, les villages et les quartiers historiques, le patrimoine industriel ainsi que le patrimoine culturel immatériel. La culture est l’esprit et l’âme d’une nation. Elle représente une énorme contribution à la civilisation mondiale. La Chine est une grande nation ouverte, et son développement n’est pas seulement le fruit d’une civilisation créée de manière indépendante, mais aussi d’un échange et d’une interaction avec le monde.

Le développement centré sur le peuple contribue littéralement à lutter contre les disparités sociales en Chine aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Tout est mis en œuvre pour offrir un meilleur cadre de vie à l’ensemble de la population chinoise sur toute l’étendue du territoire. Le concept milite en faveur d’une démocratie populaire où les citoyens participent à la vie de la nation à tous les échelons. En un mot, le développement centré sur le peuple est une politique d’inclusion en faveur de la justice sociale. Elle s’inscrit dans une perspective de construction d’une communauté de destin partagé pour un monde meilleur. Le développement centré sur le peuple a également inscrit au cœur de son action la protection de l’environnement dans la dynamique de la construction de la civilisation écologique. Prendre soin de l’environnement, protéger les ressources naturelles, restaurer le couvert végétal, c’est simplement travailler au bien-être de la génération actuelle et de celles futures. C’est tout l’esprit du développement centré sur le peuple.

Karim Badolo

CGTN Français

(Photo : VCG)