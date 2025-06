Montée des couleurs à la Primature : le Premier ministre exhorte le personnel à l’engagement et à la discipline

La traditionnelle montée des couleurs s’est tenue, ce lundi 2 juin 2025 à la Primature, en présence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. A l’occasion, le chef du gouvernement a présenté à ses collaborateurs les grandes lignes du nouveau décret portant organisation, attributions et fonctionnement de la Primature tout en les exhortant à travailler dans un esprit de sacrifice, avec ordre et discipline, pour le développement du Burkina Faso.

« Nous venons de hisser haut les couleurs nationales, symbole puissant de notre identité, de notre histoire et des valeurs de notre pays. Le drapeau doit nous rappeler, à chaque instant, les obligations et les devoirs qui s’imposent à nous », a déclaré le Premier ministre à ses collaborateurs. Après avoir rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux martyrs tombés pour la patrie, il a appelé à un sursaut national, à travers le travail bien accompli et le dévouement au service de la Nation. « La meilleure manière pour nous de rendre hommage à nos martyrs, c’est en suivant le grand exemple qu’ils nous ont laissé : être engagé et se donner complètement et sans réserve aucune, pour la souveraineté de notre pays », a déclaré le chef du gouvernement.

Au cours

de l’année 2024 et au premier trimestre 2025, la Primature a réalisé une progression significative de ses performances. Un fait que n’a pas passé sous silence le Premier ministre. « En fin 2024, le taux d’exécution physique des activités était de 87,20% et connait une amélioration de 3,12 points par rapport à 2023. Quant à la performance globale, elle est de 71,39% contre 67,80% en 2023, soit une hausse de 3,59 points. La dynamique d’amélioration de l’exécution des activités s’est poursuivie en 2025. Ainsi, au 31 mars 2025, le taux d’exécution physique du Plan de travail annuel (PTA) est évalué à 31,27% », a relevé Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Tout en félicitant le personnel pour ces résultats, le chef du bouvernement l’a invité à redoubler d’ardeur en vue d’une meilleure coordination de l’action gouvernementale. Son action est désormais guidée par le nouveau décret portant organisation, attributions et fonction-nement de la Primature, adopté en Conseil des ministres, le 3 avril 2025. Ce texte, a expliqué le chef du gouvernement, vise à répondre aux exigences de la nouvelle dynamique impulsée par le président du Faso dans le sens de la rationalisation et de la bonne utilisation des ressources de l’Etat. Ledit décret consacre une rationalisation des missions, la création d’un département consacré à la sécurité et l’opérationna-lisation du contrôle interne à travers une Inspection technique des services. « C’est dans un élan commun que nous atteindrons les objectifs, en marchant dans les sillons tracés par le camarade président du Faso », a déclaré le Premier ministre pour mettre fin à cette cérémonie qui, au-delà de son aspect symbolique, a été pour le personnel de la Primature un moment fort d’engagement collectif, sous le sceau du patriotisme.

DCRP/Primature