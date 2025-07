Musée national: une exposition, du 30 juin au 15 juillet, pour rendre hommage aux FDS

Le Musée national du Burkina Faso en collaboration avec l’artiste plasticien, Sahab Kouanda, organise une exposition de ferraille dédiée aux FDS, du 30 juin au 15 juillet 2025, à Ouagadougou. Le vernissage de l’exposition a eu lieu, lundi 30 juin 2025, à Ouagadougou.

Du 30 juin au 15 juillet 2025, le Musée national du Burkina Faso abrite une exposition de ferraille mettant en lumière le quotidien des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires de défense pour la patrie (VDP) sur le théâtre des opérations dans la lutte contre le terrorisme. Le vernissage de l’exposition présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a eu lieu, lundi 30 juin 2025, à Ouagadougou.

« La Patrie ou la mort, nous vaincrons » est le thème retenu pour l’exposition. A travers ce thème, le plasticien Sahab Kouanda, l’initiateur du projet en partenariat avec le Musée national souhaite rendre hommage à tous ceux qui se battent nuit et jour, corps et âme, pour la défense de la patrie. A l’entendre, l’idée de cette exposition est venue de façon naturelle. Sahab Kouanda a expliqué que les objets récupérés sont composés de réservoirs, de pots d’échappement, des pneus, des casques et de divers objets abandonnés. Il a précisé avoir mis une année pour monter cette exposition. L’artiste plasticien a remercié toute l’équipe qui l’a accompagné dans la réalisation des œuvres ainsi que le Musée national et le ministère en charge de la culture.

Mettre à jour les valeurs culturelles

M.Kouanda a souhaité que ses œuvres puissent être présentées dans les trois pays de la Confédération des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour marquer son soutien à l’espace. « C’est aussi notre contribution à l’évolution et au développement de l’AES et de l’Afrique. Si les autorités de mon pays m’aident à faire cette tournée, cela me fera plaisir », a-t-il confié.

Le ministre chargé de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a félicité l’artiste pour ces belles œuvres. Pour lui, il a non seulement dépeint la situation actuelle du Burkina et apporté son soutien aux forces combattantes sur le terrain. « Sahab Kouanda montre plusieurs situations et cela est un hommage pour nos FDS et VDP qui sont au front. C’est aussi un hommage pour les combattants qui, malheureusement ont perdu la vie » a-t-il soutenu. Le directeur général du Musée national, Sabari Christian Dao, a confié que le rôle de son institution, est de mettre à jour les valeurs culturelles du Burkina.

« C’est dans cette logique que nous travaillons depuis un certain temps avec l’artiste. Nous avons réfléchi ensemble sur une thématique commune », a-t-il poursuivi. Pour lui, la présente exposition permet de montrer à travers la créativité de l’artiste que la devise du Burkina Faso en elle-même est un programme. « Ce programme, il l’a développé à base de la ferraille. Il l’a transformé en art, en expression artistique, en discours, en rêve pour notre peuple », a-t-il indiqué. M. Dao a révélé qu’à travers la créativité, l’artiste a fait un discours construit autour de la « Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ». Il a, de ce fait, félicité l’artiste qui a su mettre en lumière le rêve du capitaine Ibrahim Traoré, à savoir bâtir un Burkina de sécurité, de paix, de développement endogène et de liberté.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)