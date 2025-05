Observatoire libre des banques du Burkina Faso: une plateforme de conseils et de partage d’expertise

L’Observatoire libre des banques du Burkina Faso (OLBBF) s’est dévoilé au monde des médias, le jeudi 1er mai 2025, à Ouagadougou, au cours d’un point de presse animé par les promoteurs de la nouvelle structure.

L’Observatoire libre des banques du Burkina Faso (OLBBF) veut contribuer à une meilleure exploitation des offres de produits bancaires et à l’instauration de meilleures relations entre banques et clients ou potentiels clients, en mettant son expertise au service de la promotion de l’inclusion financière, de l’éducation financière, de la qualité et la transparence des services bancaires au pays des Hommes intègres.

Cette structure qui se veut indépendante a dévoilé ses missions et ses ambitions au cours d’un point de presse animé par ses promoteurs, le jeudi 1er mai 2025, à Ouagadougou. Pour son responsable et par ailleurs agent de banque, Hamadou Bonkoungou, l’OLBBF vient combler un vide et répondre à une attente réelle.

« L’Observatoire libre des banques du Burkina Faso est né d’un constat et d’une urgence : celui de promouvoir une information claire, indépendante et accessible sur divers aspects liés à la relation banque/clients, au fonctionnement des comptes bancaires et aux prêts bancaires au Burkina Faso », a-t-il soutenu.

L’observatoire, a-t-il ajouté, s’inscrit dans une démarche citoyenne, constructive, avec pour objectif de contribuer à éclairer les usages des services bancaires, d’encourager les bonnes actions entre les banques et les populations. « Nous voulons également lancer un appel à la collaboration entre tous les acteurs du secteur bancaire afin de bâtir ensemble un environnement plus éthique, plus équitable et plus responsable », a confié M. Bonkoungou.

Collaborer avec les autres acteurs du secteur bancaire

A travers cette rencontre avec les hommes et femmes de médias, l’OLBBF veut se faire connaitre et passer à une autre étape de son existence. Avec déjà plus de 300 personnes qui ont déjà bénéficié de son assistance, l’Observatoire a en perspective de se trouver un local pour offrir ses services, de réaliser les actions d’éducation financière, de mettre en place des clubs dans les lycées et collèges, foi de son premier responsable. Répondant aux questions des journalistes, Hamadou Bonkoungou, a indiqué que pour le moment les services de l’OLBBF sont gratuits, sauf ceux qui exigeraient l’intervention d’une expertise plus poussée.

Et sur la question de ses rapports avec les autres acteurs du secteur

bancaire, il a fait savoir que la structure collabore déjà avec l’Observatoire

de la qualité des services financiers du Burkina Faso (OQSF-BF) et prendra attache avec l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina (APBEF-B) pour d’éventuels partenariats sans oublier la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

En tout d’état de cause, l’observatoire libre des banques du Burkina Faso est engagé dans une dynamique inclusive et participative, et, par conséquent, reste ouvert à toutes les collaborations avec les autres acteurs du secteur bancaire pour l’atteinte de ses objectifs, a-t-il fait savoir.

Après trois années d’existence informelle sur les réseaux sociaux avec plus 41 000 membres, l’OLBBF a engagé le processus de sa formalisation. Il a déjà introduit ses dossiers de demande de reconnaissance officielle auprès des autorités compétentes et est en attente de son récépissé, a confié M. Bonkoungou.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com