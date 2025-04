Occupation illégale des terres : le canton de Noakuy appelle au secours

Il est revenu à Kantigui que la question foncière met à mal la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans le canton de Noakuy, un village à la périphérie nord-ouest de Dédougou. Des explications que Kantigui a pu obtenir, plusieurs acteurs sont impliqués dans une spoliation foncière, au point que les années passent mais le problème de terre reste dans ce village jouxtant la cité de Bankuy. A en croire une source proche de l’autorité coutumière de Noakuy, les problèmes fonciers non résolus ont fini par créer un climat de méfiance au sein des populations. Il est ainsi revenu à Kantigui que plusieurs portions des terres du village font l’objet d’occupation anarchique et de morcèlement par un système de bornage illicite suivi de vente. « Nous regrettons ce qui arrive aujourd’hui. Nous n’avons pas l’habitude de vendre des terres. Nous les attribuons aux étrangers pour cultiver, aux services étatiques pour des infrastructures, aux ONG et projets reconnus par l’Etat. Nous avons plusieurs dossiers en justice par rapport à ces affaires. Certains sont restés sans suite, mais d’autres ont connu un dénouement. Mais la pression demeure forte sur les terres de Noakuy et il faut prendre le taureau par les cornes », a confié la source de Kantigui. Pour ce faire, Kantigui appelle les autorités à regarder de près cette situation qui « empoisonne » le vivre-ensemble dans la localité, afin d’éviter le pire, au regard des tensions qui vont grandissantes dans le canton.

Ouagadougou : des frais de scolarité de l’année prochaine exigés avant la fin des cours

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui des comportements incompréhensibles de certains promoteurs d’établissements scolaires qui n’est pas de nature à favoriser les parents d’élèves. En effet, selon une source bien introduite, il est de ces établissements qui, bien avant même la fin de l’année scolaire en cours, exigent déjà le payement de la première tranche des frais de scolarité de l’année suivante. Cela, avant le 30 mai 2025. Kantigui se demande à quoi répond cette démarche. S’il est vrai que le nombre de place est souvent limité dans certains établissements, payer les frais de scolarité de l’année suivante avant la fin de l’année en cours ne doit pas, de l’avis de Kantigui, être une obligation pour les parents d’élèves. C’est pourquoi, l’informateur de Kantigui estime que les autorités en charge des questions d’éducation doivent ouvrir l’œil sur cette question, à l’image de la décision prise, en début d’année pour règlementer ou uniformiser la date de la rentrée scolaire.

Axe Banfora-Sindou : un camion percuté par un train

Il a été rapporté à Kantigui qu’un train a percuté, le mardi 29 avril 2025, à Banfora en milieu de journée, un camion-benne sur la route Banfora-Sindou, à un passage à niveau, non loin de la Minoterie du Faso. Selon les constats des témoins parvenus à Kantigui, le conducteur n’a pas pu freiner à temps. Il a ainsi heurté les barrières avant de se retrouver sur les rails. « Heureusement, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Le chauffeur a abandonné le véhicule avant que l’incident ne se produise. Les causes exactes de l’accident ne sont pas encore établies », a soutenu la source de Kantigui. Une fois de plus, Kantigui exhorte les usagers de la route à beaucoup plus de prudence afin d’éviter des désagréments pareils.

Kogsablogo : des PDI soutiennent les veuves et orphelins des VDP en vivres

Kantigui ne cesse d’être épaté par la solidarité et l’humanisme du Burkinabè. En effet, selon des informations en provenance de la province du Nanmatenga (Boulsa), des Personnes déplacées internes (PDI) de Kolgkomé, un quartier du village de Kogsablogo, dans la commune de Dargo, ont soutenu, le vendredi 11 avril 2025, les veuves et orphelins des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de leur village en vivres. D’une valeur de près de 250 000 F CFA, ces vivres, selon la source de Kantigui, sont composés de 16 sacs de riz de 50 kg, des bouillons, du sel et de l’huile. En attendant le retour de ces PDI dans leurs localités d’origine, Kantigui salue cette générosité de ces personnes qui sont elles-mêmes dans le besoin. Cela est la preuve qu’on n’a pas besoin d’en avoir plein les poches pour aider son prochain. Dans cette situation humanitaire difficile que traverse notre pays, Kantigui appelle donc chaque fille et fils du pays, à soutenir les PDI, mais aussi les veuves et orphelins de nos Forces combattantes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina recouvre l’intégrité de son territoire.

Création d’un observatoire des banques au Burkina Faso

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui qu’un Observatoire libre des banques a été mis en place au Burkina Faso. Selon les informations que Kantigui a pu avoir, cet Observatoire s’est donné pour mission d’éclairer et d’accompagner les usagers et clients des banques face à leurs interrogations et défis. Dans un milieu où les plaintes et autres récriminations des clients sont légion, Kantigui espère que cet Observatoire jouera pleinement son rôle d’interface entre les Burkinabè et les banques, mais aussi d’autorégulation dans le secteur bancaire. D’ores et déjà, Kantigui salue la mise en place de cette initiative citoyenne et espère qu’elle permettra d’établir un climat de confiance entre les banques et leurs clients.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89